Rems-Murr-Kreis: Bürgerpreis an Strickkreis und inklusive Rockband

Gegen Einsamkeit, für musikalische Begegnung: Beim Bürgerpreis 2025 werden in der Kreissparkasse Waiblingen sieben herausragende Ehrenamtsprojekte aus dem Rems-Murr-Kreis ausgezeichnet.
Insgesamt sieben Initiativen mit engagierten Ehrenamtlichen sind jetzt in der Kundenhalle der Kreissparkasse Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) beim 22. Bürgerpreis Rems-Murr ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte dabei die Aktivitäten unter den beiden Mottos „Einsamkeit begegnen – Gemeinschaft fördern“ sowie „Gemeinsam musizieren – Gemeinsam wachsen“. Die Erstplatzierten wurden mit jeweils 2000 Euro bedacht, die Zweitplatzierten erhielten 1000 Euro.