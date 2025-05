Rems-Murr-Kreis: 6 Waldspielplätze zum Toben, Lachen und Staunen

Je wärmer die Tage werden, desto häufiger heißt es jetzt: „Raus an die frische Luft!“ Es ist einer dieser Sätze, den Kinder wahrscheinlich am wenigsten gerne hören. Kreativ sein ist also gefragt. Vielleicht kann ja ein schöner Waldspielplatz die Motivation des Nachwuchses ein wenig vergrößern? Zumal es dort auch bei steigenden Temperaturen nicht ganz so heiß wird. Wo spielt es sich besonders schön? Eine Auswahl.

Auf den Spuren der Römer: Abenteuerspielplatz am Tannwald in Welzheim

Am Stadtrand von Welzheim, ganz in der Nähe des Stadtparks, steht ein ganz besonderer Spielplatz: der Abenteuerspielplatz am Tannwald. Der Spielplatz ist einem Römerkastell nachempfunden, fügt sich also wunderbar in die Limes-Stadt ein. Das Spiel-Kastell ist komplett aus Holz konstruiert und hat drei Türme, die jeweils mit einer Holz- und einer Hängebrücke verbunden sind.

Lesen Sie auch

Der Abenteuerspielplatz am Tannwald in Welzheim ist einem Römerkastell nachempfunden. Foto: Stadt Welzheim

Daneben steht eine kleinere Version des Gebildes für jüngere Kinder, mit einer kurzen Rutsche und einer Mini-Kletterwand, die in eine nachgebaute Holzkutsche führt. Außerdem gibt es einen Wasserspielbereich, und ganz in der Nähe einen Trimm-dich-Pfad – für diejenigen, die sich gerne abkühlen oder fit halten wollen.

Spielplatz mit Ausblick: Der Kleinheppacher Kopf

Der Spielplatz auf dem Kleinheppacher Kopf ist immer ein Ausflug wert. Denn wer durch die Weinberge zur Aussichtsplattform wandert, bekommt nicht nur einen Panoramablick übers Remstal, sondern kann seine Kinder auch mit einem Besuch auf dem Spielplatz belohnen. Besonders auf der langen Seilbahn dürften die Kinder auf ihre Kosten kommen.

Eine Wanderung zum Kleinheppacher Kopf wird mit einer tollen Aussicht und einem Besuch auf dem Spielplatz belohnt. Foto: Korb

Auch eine Grillstelle mit einem Häuschen und Sitzmöglichkeiten im Schatten sind auf dem Kleinheppacher Kopf zu finden. Interessant für Kinder und Eltern: Bei der Aussichtsplattform starten auch die Gleitschirmflieger ihre Fahrten durch die Luft. Weitere Infos gibt es unter www.erlebnisregion-stuttgart.de.

Der Neue: Waldspielplatz Hartwald in Waiblingen-Hegnach

Zugegeben – ganz neu ist der Spielplatz im Hartwald in Waiblingen-Hegnach nicht mehr. Er wurde bereits im September vergangenen Jahres eröffnet. Trotzdem ist er noch immer eine Art Geheimtipp. Das legt auch Mama-Bloggerin und Reiseexpertin Lana Hessenauer nahe. Auf dem neuen Spielplatz gibt es alles, was das Kinderherz begehrt, wie die Influencerin schreibt: ein Klettergerüst, einen Niedrigseilgarten, eine Rutsche, Schaukeln und sogar eine Hängematte. Der Spielplatz liegt am Waldrand, ist also mit dem Auto gut zu erreichen. Parkplätze gibt es direkt daneben.

Spielplatz in Tiernähe: Der Waldspielplatz Plattenwald in Backnang

Der Spielplatz Plattenwald in Backnang macht seinem Namen alle Ehre: „Er liegt idyllisch mitten im Wald“, heißt es von der Stadt. Die Kinder können sich dort in Sachen Gleichgewicht üben. Neben den klassischen Spielgeräten wie Klettergerüsten, Rutschen und einer Seilbahn gibt es nämlich auch Balancierelemente. Wer den Ausflug zum Waldspielplatz noch etwas ausweiten will, kann das an der nahe gelegenen Grillstelle tun. Danach bietet sich ein Spaziergang zum kleinen Tiergehege an, das unweit des Spielplatzes im Wald liegt.

Eines der Spielgeräte auf dem Waldspielplatz Plattenwald in Backnang Foto: Stadt Backnang

Trotz der Lage im Wald ist der Spielplatz mit dem Auto gut erreichbar. Parken können die Besucher auf dem nahe gelegenen Plattenwald-Parkplatz in der Bessarabienstraße in Backnang.

Den Wald spielerisch erfahren: im Sulzbacher Arboretum

Ein Spielplatz der etwas anderen Art befindet sich in Sulzbach an der Murr: das Arboretum. Das Arboretum ist ein Baumgarten mit mehr als 30 heimischen und exotischen Arten und wurde 2023 um verschiedene Erlebnisstationen für Kinder erweitert. Die Kinder können dort zum Beispiel mit Ferngläsern versteckte Tierfiguren entdecken oder an einem riesigen Baum-Memory ihr Wissen testen. Außerdem gibt es ein Baumtelefon, ein grünes Klassenzimmer mit vielen Lernmaterialien und ein Spiel aus hölzernen Baumkegeln.

Kinder haben viel Spaß im Arboretum in Sulzbach an der Murr. Foto: Gottfried Stoppel

Auch Barbara Schunter, Geschäftsführerin des Vereins Schwäbischer Wald Tourismus, kann den besonderen Waldspielplatz empfehlen: „Das Arboretum liegt herrlich im Wald, ist abwechslungsreich, lehrreich und kurzweilig“, sagt sie. Der Eintritt ist frei.

Der Klassiker: Der Spielplatz Aichenbach in Schorndorf

Der Spielplatz Aichenbach in Schorndorf ist ein klassischer Waldspielplatz. Er liegt direkt an einem kleinen Bächlein und hat alles, was man von einem Spielplatz erwarten kann: Unter anderem stehen dort eine Seilbahn, eine Hängeschaukel und ein Sandkasten – natürlich umgeben von Bäumen. „Der Spielplatz ist wunderbar für heiße Tage geeignet“, sagt Nicole Kurz von der Stadt Schorndorf. „Er liegt eigentlich am Waldrand, nichtsdestotrotz ist man gefühlt sofort im Wald.“ Der Spielplatz ist außerdem Teil des Wanderwegs „Klingenweg“ und befindet sich unweit einer Grillstelle und eines Trimm-dich-Pfads mit Kneippbecken, eignet sich also besonders gut als Zwischenstation für einen Tagesausflug.

Der Spielplatz Aichenbach in Schorndorf ist Teil des Wanderwegs „Klingenweg“. Foto: Stadt Schorndorf

Durch seine Lage ganz in der Nähe eines Wohngebiets ist der Spielplatz gut erreichbar: Sowohl mit dem ÖPNV vom Hauptbahnhof als auch mit dem Auto kommt man dort gut hin. Direkt neben dem Spielplatz gibt es einen Parkplatz.