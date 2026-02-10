Die Grippewelle ist spürbar – doch wie hoch sind die Inzidenzen wirklich? Ärzte aus dem Rems-Murr-Kreis ordnen aktuelle Zahlen und Entwicklungen ein.
Viele Krankschreibungen, volle Wartezimmer und steigende Infektionszahlen: Die Grippewelle nähert sich ihrem Höhepunkt – auch im Rems-Murr-Kreis. Anfang Februar rechnen Fachleute mit den höchsten Fallzahlen der Saison – eine Phase, die oft mit der Faschingszeit zusammenfällt. Viele Kontakte, volle Innenräume und Reisen begünstigen die Verbreitung von Influenza-Viren.