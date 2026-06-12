Am Rems-Murr-Klinikum Winnenden beginnt eines der größten Bauprojekte seit der Eröffnung. Schon ab kommendem Montag, 15. Juni, ändern sich Zufahrten und Wege.

Wo heute noch Besucher über die Piazza zum Haupteingang laufen, Fahrräder abgestellt werden und Patienten auf kurzen Wegen das Klinikum erreichen, werden bald Bauzäune, Kräne und schwere Maschinen das Bild prägen. Am Rems-Murr-Klinikum Winnenden beginnt in der kommenden Woche offiziell eine der größten Veränderungen seit der Eröffnung des Krankenhauses: Der Bau des neuen Pflege-Campus startet.

Am Dienstag, 16. Juni, wollen Vertreter des Landes Baden-Württemberg, des Rems-Murr-Kreises und der Klinikleitung den symbolischen ersten Spatenstich für das Projekt setzen. Damit beginnt die Umsetzung eines Vorhabens, das weit über einen gewöhnlichen Erweiterungsbau hinausgeht. Bis Anfang 2028 soll auf der Freifläche zwischen Hauptgebäude und Verwaltungsgebäude das neue „Haus D“ entstehen – ein Bildungszentrum, das künftig die Pflegeausbildung direkt auf dem Klinikgelände bündelt.

Neue Wege zum Klinikum

Für das Klinikum markiert der Baustart einen Meilenstein. Für Besucher, Patienten und Beschäftigte bedeutet er zunächst vor allem eines: Umwege.

Bereits ab Montag, 15. Juni, wird die Verkehrsführung rund um den Haupteingang grundlegend verändert. Die bisher gewohnten Zufahrten und Wege stehen teilweise nicht mehr zur Verfügung. Grund dafür ist die Einrichtung des Baufeldes auf jener Fläche, auf der in den kommenden zwei Jahren der Pflege-Campus wachsen soll.

Wegen der Baustelle am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden sind neue Wege zu beachten. Foto: RMK

Wer künftig mit dem Auto zum Haupteingang fährt, muss sich umstellen. Die Zufahrt erfolgt nicht mehr auf dem bisherigen Weg, sondern über den Parkplatz P5 neben dem Gesundheitszentrum. Von dort führt eine Einbahnstraßenregelung gegen den Uhrzeigersinn um das Gesundheitszentrum herum bis zum Haupteingang. Auch für Angehörige, die Patienten bringen oder abholen, ändern sich die Abläufe. Direkt am Gesundheitszentrum wird eine neue Kurzzeitparkzone eingerichtet. Dort darf maximal 15 Minuten geparkt werden.

Fahrradfahrer müssen ebenfalls umdenken. Die bisherigen Stellplätze zwischen Hauptgebäude und Gesundheitszentrum werden verlegt und künftig auf den bisherigen Kurzzeitparkplätzen links vom Haupteingang untergebracht.

Besonders sichtbar wird die Baustelle für Fußgänger. Der direkte Weg von der Piazza in Richtung Zipfelbach und Bildungszentrum wird während der Bauphase vollständig gesperrt. Wer dort unterwegs ist, muss künftig den Umweg durch den Patientengarten nehmen. Die entsprechende Wegeführung wird ausgeschildert.

Aus einem Bettenhaus wurde ein Zukunftsprojekt

Dass an dieser Stelle nun ein Pflege-Campus entsteht, war vor wenigen Jahren noch keineswegs ausgemacht. Ursprünglich sollte „Haus D“ vor allem zusätzliche Bettenkapazitäten schaffen. Doch die Krankenhausreform des Bundes veränderte die Rahmenbedingungen grundlegend. Der Landkreis entschied sich daraufhin für einen ungewöhnlichen Schritt: Ein bereits bewilligter Förderbescheid in Höhe von 9,4 Millionen Euro wurde zurückgegeben, um die Planung neu auszurichten.

Unsere Empfehlung für Sie Pendler im Raum Stuttgart betroffen Nächtliche Zugausfälle wegen Bauarbeiten Nach der einwöchigen Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen stehen weitere Einschränkungen an.

Statt zusätzlicher Stationen rückte die Ausbildung in den Mittelpunkt. Aus dem geplanten Erweiterungsbau wurde ein Bildungsprojekt. Mit Erfolg: Das Land Baden-Württemberg fördert den Pflege-Campus inzwischen mit mehr als 21 Millionen Euro und übernimmt damit nahezu die gesamten förderfähigen Baukosten.

Pflegekräfte dort ausbilden, wo sie später arbeiten

Kernstück des Neubaus wird das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BZG) Rems-Murr sein, das bislang im Gewerbegebiet Linsenhalde untergebracht ist. Künftig lernen die Auszubildenden direkt auf dem Klinikcampus. Theorie und Praxis sollen dadurch enger verzahnt werden.

Geplant sind drei Ebenen mit modernen Unterrichts- und Arbeitsbereichen. Digitale Lernlabore sollen die Pflegeausbildung auf neue Anforderungen vorbereiten. Im Erdgeschoss entsteht zusätzlich eine sogenannte Portalklinik als Bindeglied zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Ebenso sind moderne Büroflächen für Pflegekräfte und Ärzte vorgesehen.

Die Verantwortlichen verbinden mit dem Projekt große Erwartungen. Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels gilt die Ausbildung als entscheidender Faktor für die Zukunft der Gesundheitsversorgung. Nach Angaben der Rems-Murr-Kliniken könnte sich die Zahl der Auszubildenden durch die räumliche Erweiterung perspektivisch mehr als verdoppeln.

Ein neues Gesicht für den Klinikcampus

Wer den Klinikcampus in Winnenden kennt, wird die Veränderungen in den kommenden Monaten kaum übersehen können. Die Baustelle entsteht an zentraler Stelle zwischen Verwaltungsgebäude und Hauptgebäude – mitten im Herzen des Areals. Dort, wo heute noch Freiflächen liegen, soll bis 2028 ein neuer Baustein der Medizinkonzeption des Landkreises entstehen.

Mit dem symbolischen Spatenstich am Dienstag beginnt damit nicht nur ein Bauprojekt. Für die Rems-Murr-Kliniken startet die nächste Phase ihrer langfristigen Entwicklung. Ausgerechnet in einer Zeit, in der viele Krankenhäuser um ihre Zukunft kämpfen, investiert der Landkreis in Ausbildung, Nachwuchs und Infrastruktur.

Die Bagger, die nun anrollen, schaffen deshalb weit mehr als ein neues Gebäude. Sie schaffen Platz für jene Menschen, die das Gesundheitswesen in den kommenden Jahrzehnten tragen sollen.

Das ändert sich ab 15. Juni am Klinikum