Am Rems-Murr-Klinikum Winnenden beginnt eines der größten Bauprojekte seit der Eröffnung. Schon ab kommendem Montag, 15. Juni, ändern sich Zufahrten und Wege.
Wo heute noch Besucher über die Piazza zum Haupteingang laufen, Fahrräder abgestellt werden und Patienten auf kurzen Wegen das Klinikum erreichen, werden bald Bauzäune, Kräne und schwere Maschinen das Bild prägen. Am Rems-Murr-Klinikum Winnenden beginnt in der kommenden Woche offiziell eine der größten Veränderungen seit der Eröffnung des Krankenhauses: Der Bau des neuen Pflege-Campus startet.