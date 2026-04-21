Aus einem Neubau für mehr Betten wird ein Bildungsprojekt: Der Pflege-Campus am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden soll Fachkräfte sichern. Warum der riskante Kurswechsel am Ende aufging.
Der lange Schatten der Unsicherheit ist gewichen. Mit mehr als 21 Millionen Euro fördert das Land Baden-Württemberg den geplanten Pflege-Campus am Klinikum Winnenden und sichert damit die Umsetzung eines Projekts, das zwischenzeitlich auf der Kippe stand. Wie die Rems-Murr-Kliniken mitteilen, ist damit nicht nur die Finanzierung geklärt, sondern auch die strategische Neuausrichtung für den Neubau besiegelt.