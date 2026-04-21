Aus einem Neubau für mehr Betten wird ein Bildungsprojekt: Der Pflege-Campus am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden soll Fachkräfte sichern. Warum der riskante Kurswechsel am Ende aufging.

Der lange Schatten der Unsicherheit ist gewichen. Mit mehr als 21 Millionen Euro fördert das Land Baden-Württemberg den geplanten Pflege-Campus am Klinikum Winnenden und sichert damit die Umsetzung eines Projekts, das zwischenzeitlich auf der Kippe stand. Wie die Rems-Murr-Kliniken mitteilen, ist damit nicht nur die Finanzierung geklärt, sondern auch die strategische Neuausrichtung für den Neubau besiegelt.

Noch vor wenigen Jahren sollte „Haus D“ vor allem eines leisten: mehr Betten, mehr stationäre Kapazitäten, mehr klassische Versorgung. Doch diese Planung geriet ins Wanken. Die Krankenhausreform des Bundes setzte neue Leitplanken, verschob Prioritäten und zwang Träger im ganzen Land zum Umdenken.

Strategiewechsel soll Zukunft der Pflegeausbildung sichern

Der Landkreis zog Konsequenzen – und traf eine Entscheidung, die heute als Wendepunkt gilt. Ein bereits erteilter Förderbescheid über 9,4 Millionen Euro wurde zurückgegeben. Ein ungewöhnlicher Schritt, der Risiko bedeutete. Doch er eröffnete zugleich die Chance zur Neujustierung: weg vom Bettenbau, hin zu Bildung.

Im Oktober 2024 folgte der überarbeitete Antrag. Statt zusätzlicher Stationen rückte nun ein Bildungszentrum für Gesundheitsberufe ins Zentrum der Planung. Ein Pflege-Campus, der Theorie und Praxis räumlich zusammenführt – direkt auf dem Klinikgelände. Eine Idee, die politisch und strukturell offenkundig den Nerv der Zeit trifft.

„Mit der neuen Pflegeschule kommt die Ausbildung der Pflegeberufe dorthin, wo sie hingehört.“ Manne Lucha, Gesundheitsminister

Mit der Aufnahme in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 begann sich die Lage zu stabilisieren. Jetzt ist klar: Der Neubau wird Realität. Drei Ebenen sollen entstehen, ausgestattet mit digitalen Lernlaboren, modernen Arbeitsflächen und einer sogenannten Portalklinik als Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. „Mit der neuen Pflegeschule kommt die Ausbildung der Pflegeberufe dorthin, wo sie hingehört: auf das Klinikgelände und damit in den direkten Bezug zur Krankenversorgung“, wird der Gesundheitsminister Manne Lucha in der Mitteilung der Kliniken zitiert.

Pflege-Campus als Schlüssel zur Zukunft der Gesundheitsversorgung

Die Förderzusage ist dabei mehr als eine finanzielle Absicherung. Sie ist ein Signal. Der Fokus verschiebt sich – weg von reiner Kapazität, hin zu Qualifikation. Angesichts eines wachsenden Pflegebedarfs wird die Ausbildung zum entscheidenden Faktor für die Zukunft der Gesundheitsversorgung. Denn „selbst ausgebildete, hoch qualifizierte Pflegekräfte werden zukünftig das Zünglein an der Waage sein für die spitzenmäßige Gesundheitsversorgung der Menschen“, davon ist Landrat Richard Sigel überzeugt.

Gleichzeitig zeigt die Geschichte des Projekts, wie sehr sich Planung heute an politische Rahmenbedingungen anpassen muss. Was 2023 noch als klassischer Erweiterungsbau gedacht war, ist nun ein Bildungsprojekt mit Signalwirkung. Die Rückgabe des ersten Förderbescheids wirkt im Rückblick wie ein kalkulierter Bruch – und als Voraussetzung für den jetzigen Erfolg.

Spatenstich im Mai: Bildungszentrum zieht ans Klinikum

Mit der nun zugesagten Summe sind laut Klinikträger nahezu alle förderfähigen Baukosten gedeckt. Der Spatenstich ist für Mai vorgesehen, die Fertigstellung für 2028. Dann soll das bislang ausgelagerte Bildungszentrum seine neue Heimat direkt am Klinikum finden.

Die Förderzusage beendet damit nicht nur eine Phase der Unsicherheit. Sie markiert auch einen Paradigmenwechsel: Ausbildung wird zur Infrastruktur. Und der Pflegeberuf rückt dorthin, wo er lange gefordert wurde – ins Zentrum des Systems.