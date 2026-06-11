Rems-Murr-Abgeordnete warnen: Murr- und Remsbahn im Würgegriff der Stuttgart-21-Bahnprobleme

Nach neuen Stuttgart-21-Pannen wächst im Rems-Murr-Kreis die Angst vor weiteren Sperrungen und einer Dauerbelastung für Tausende Pendler. CDU-Abgeordnete schreiben an die Bahnchefin.
Die Geduld im Rems-Murr-Kreis ist aufgebraucht. Jahrelang haben Pendler Zugausfälle, Schienenersatzverkehr, Baustellenfahrpläne und kurzfristige Änderungen geschluckt. Viele stiegen morgens in den Zug, ohne zu wissen, ob sie pünktlich in Stuttgart ankommen würden. Nun wächst die Sorge, dass das nächste Kapitel der Bahnpannen unmittelbar bevorsteht.