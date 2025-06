1 120 Aufgüsse in 26 Stunden sind das Ziel im Wunnebad. Foto: dpa

Mit 120 Aufgüssen in nur 26 Stunden will das Wunnebad Winnenden am 25. und 26. Juli einen Weltrekord aufstellen. Teilnehmende erwartet ein Sauna-Event mit Programm.











Wer mag mitschwitzen? Das Wunnebad in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) startet im Juli einen ungewöhnlichen Weltrekordversuch: Beim sogenannten 26-Stunden-Sauna-Marathon sollen am 25. und 26. Juli insgesamt 120 Aufgüsse in Folge zelebriert werden – laut Veranstalter ein Novum in der deutschen Saunalandschaft.