Rekordablöse des VfB: Englische Netzreaktionen auf den Woltemade-Transfer

In den sozialen Netzwerken bestimmt heute ein Thema den Fußball-Diskurs: Nick Woltemades Wechsel zu Newcastle United. Auch englische Nutzer reagieren darauf – mit gemischten Gefühlen.
Die Transfer-Saga rund um Nick Woltemade hat ein überraschendes Ende gefunden. Der Stürmer des VfB Stuttgart verlässt den Verein für 85 Millionen Euro plus 5 Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Neben der Transfersummer überrascht auch der neue Arbeitgeber von Woltemade. Statt einem lang erwarteten Wechsel zum FC Bayern München wechselt Woltemade zu Newcastle United. Die Bayern waren nicht bereit, die vom VfB Stuttgart geforderte Transfersumme zu bezahlen. Für die „Magpies“, so der Spitzname für das Team aus dem Nordosten Englands, ist die Transfersumme weniger problematisch. Die werden nämlich finanziert vom PIF (Public Investment Fund), einem saudi-arabischen Staatsfonds.