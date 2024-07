Das Land der 1000 Inseln hat viel zu bieten, besonders schöne Natur. Bezahlt wird hier in Kuna. Je nach aktuellem Tageswechselkurs entspricht ein Euro etwa sieben Kuna. Der größte Flughafen des Landes befindet sich in Zagreb, doch auch begehrte Urlaubsorte wie Dubrovnik, Pula oder Zadar verfügen über eigene Flughafen. Aber auch mit dem Auto ist Kroatien gut erreichbar, ab Stuttgart sollte man mit etwa zehn Stunden Fahrt rechnen.

Wunderschönes Dubrovnik: der Touristenmagnet Kroatiens

Dubrovnik ist für sein eindrückliches Stadtbild bekannt, das von den historischen Stadtmauern und Gebäuden der Renaissance über Gotik bis zum Barockstil geprägt wird. Einen nicht unwesentlichen Bekanntheitsgrad bescherte die Erfolgsserie Game of Thrones der kroatischen Stadt. Denn in Dubrovnik wurden zahlreiche Szenen und Episoden gedreht. So ist beispielsweise der westliche Haupteingang der Altstadt von Dubrovnik durch das Pile-Tor markiert. Hier wurde der Volksaufstand gegen König Joffrey gedreht. Vom Tor führt eine Treppe hinauf auf die Stadtmauer, auf der diverse Szenen der Hitserie gedreht wurden.

In der zweiten Staffel der Serie bricht Daenerys auf, um ihre Drachen zu finden und landet in Dubrovnik in der Minceta Festung. Ein beeindruckendes Bauwerk und ebenfalls ein Drehort der Serie ist der Rektorenpalast. Cersei Lennisters Walk of Shame führte die Schauspielerin über die Jesuitentreppe vor der Kirche des Heiligen Ignatius. Wer dem Königshaus der Lannisters, dem roten Bergfried einen Besuch abstatten möchte, sollte die Festung Lovrijenac besuchen.

Doch auch abseits der berühmten Drehorte hat Dubrovnik viel zu bieten. Das Herzstück der Stadt ist die Stari Grad, die Altstadt. Hier finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés in beeindruckenden Gebäuden. Für die beste Aussicht auf die Stadt und das Meer geht es hoch hinaus auf den Hausberg Srd. Auf 400 Metern Höhe gibt es zwei Aussichtsplattformen mit einem Kiosk und einem kleinen Souvenirladen.

Ebenfalls einen Besuch wert ist der Stadthafen von Dubrovnik, denn hier kann man besonders schön am Wasser entlang spazieren. Inselfeeling kommt auf, wenn die Ausflugsschiffe auf die Inseln vor Dubrovniks Küste starten. Nur drei Inseln des Inselarchipels der Elaphiten. Auch wer einen Strandurlaub wünscht, wird in Dubrovnik fündig. Die Zehen kann man am Strand Šunj auf der Insel Lopud im Sand vergraben. Am Sunset Strand auf der Halbinsel Lapad kann man, wer hätte es gedacht, besonders schöne Sonnenuntergänge sehen.

Zadar: Zwischen Städtetrip und Strandurlaub

Strandurlaub und Städtetrip lassen sich in Zadar wunderbar miteinander kombinieren. Die sehenswerte Altstadt von Zadar liegt auf der Halbinsel und wartet mit wunderschönen kleinen Gässchen auf Entdecker.

Besonders malerisch wird es in den Abendstunden zum oder nach Sonnenuntergang, denn dann taucht die Beleuchtung die Gebäude in ein ganz neues Licht. Sehenswert sind hier vor allem das alte Stadttor und der Fünf-Brunnen-Platz. Besonders in den Abendstunden lohnt es sich, hier vorbeizuschauen. Hübsche Restaurants und Cafés finden sich auf dem Volksplatz, dem Narodni Trg. Besonders beeindruckend ist die St. Donat Kirche, die sich aufgrund ihrer besonderen Bauweise auch über Kroatiens Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat.

Mit einem kühlen Getränk und einem Snack können Urlaubende es sich auf der Meeresorgel bequem machen und den pittoresken Sonnenuntergang beobachten. Die Steinstufen sind aufgrund ihrer Bauweise nicht nur ein optischer Hingucker, sondern produziert tatsächlich im Zusammenspiel mit den Wellenbewegungen des Meers Töne – wie eine Orgel.

Wer einen oder mehrere Tage abseits des Sightseeings am Strand verbringen möchte, kann sich ein Plätzchen am Kolovare Strand sichern. Etwa vier Kilometer entfernt findet man am Borik Strand besonders sauberes Wasser.

Zagreb entdecken: Die pulsierende Hauptstadt Kroatiens

Häufig wird ein Urlaub in Kroatien unweigerlich mit einem Strandurlaub in den Köpfen verknüpft. Doch Kroatien hat wundervolle Städte, die nur darauf warten, bei Städtetrips entdeckt zu werden. Das gilt auch für die größte Stadt Kroatiens, die Hauptstadt Zagreb. Im Stadtkern befindet sich eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten, die Kathedrale Zagrebs. Nur 250 Meter Fußweg entfernt wird jeden Morgen der Dolac-Markt aufgebaut. Hier kaufen Einheimische ihr Obst und Gemüse und ein kleiner Bummel über den bekannten Markt führt Urlaubende weg von den üblichen Touristenattraktionen. Auf dem Weg von der Ober- in die Unterstadt kann man durch die malerische Flaniermeile Tkalciceva schlendern, hier lohnt es sich eine kleine Pause in einem der Restaurants oder Cafés einzulegen.

Das Wahrzeichen der Oberstadt ist die Markuskirche auf dem Markusplatz. Mit ihrem auffälligen Dach ist sie kaum zu übersehen. Eine der schönsten Aussichten über Zagreb bekommt man direkt nebenan im Lotrscak-Turm. Für einen Obolus können Besucher auch das Innere des Turms besichtigen und auf die Aussichtsplattform steigen. Wer eine kleine Auszeit im Grünen einbauen möchte, besucht den Botanischen Garten in der Unterstadt in dem Besucher auch das Nationaltheater finden, das sowohl von außen als auch von innen begeistert.

Kultur, Geschichte und Strand in Pula

Ein besonders beliebtes Reiseziel für den Kroatien Urlaub ist Pula. Die Küstenstadt an der Adria zieht Urlaubende mit ihren malerischen Gassen, atemberaubenden Ausblicken auf das Meer und leckeren Köstlichkeiten in ihren Bann. Nicht weit von der Altstadt entfernt, befinden sich zahlreiche einladende Badebuchten. Auch einer der wohl schönsten Strände Istriens findet sich hier: Havajski Beach – der Hawaii Strand. Hier schwappt leuchtend türkises Meerwasser ans Ufer mit weißem Kiesstrand.

Besonders beliebt ist dieser Badestrand bei Familien. Da das Wasser im Sommer bis zu 28 Grad warm wird, können auch weniger hartgesottene Badeurlauber ins erfrischende Nass springen. Neben Strandbuchten wie aus dem Bilderbuch kommt in Pula auch das Sightseeing nicht zu kurz, denn kulturell gibt es hier einiges zu entdecken.

Das Amphitheater in Pula, das zwischen 27 vor und 68 nach Christus erbaut wurde, gehört zu den besterhaltenen Amphitheatern der Welt. Hier finden neben dem Filmfestival auch Konzerte vor einzigartiger Kulisse statt. Auf dem Hauptplatz der Stadt thront der imposante 14 Meter hohe Augustus-Tempel. Dieses historische Überbleibsel ist definitiv einen Besuch wert.

Schlendert man die Flaniermeile Ulica Sergijevaca entlang, passiert man nicht nur zahlreiche Restaurants, Cafés und Geschäfte, sondern erreicht am Ende das berühmte Goldene Tor – den Triumphbogen der Stadt. Für ein tierisches Highlight im Kroatien Urlaub sorgen die Delfine vor Pulas Küste. Vor allem Abends ziehen sie ihre Bahnen und sind häufig vor der Küste im Stadtteil Verudela zu sehen.

Ein geeigneter Aussichtspunkt ist der Sveta Stijena. Wer selbst ins Wasser möchte, findet in und um Pula zahlreiche Strände. Besonders beliebt sind der zuvor genannte Hawaii Beach Verudela und der Brioni Beach.

Rovinj: Charmante Küstenstadt

Wer nach dem perfekten Reiseziel für seinen Urlaub in Kroatien sucht, sollte Rovinj mit auf die Liste setzen. Der idyllische Küstenort an der Adria wartet mit einer zauberhaften Altstadt, vielen Sehenswürdigkeiten aber auch malerischen Stränden auf. Die Altstadt befindet sich auf einer Halbinsel und ist umgeben vom blauen Meer der Adria. Es lohnt sich einen Spaziergang durch die von bunten Häusern gesäumten Straßen zu machen und die einheimischen Restaurants, Cafés und Geschäfte zu erkunden.

Am höchsten Punkt der Altstadt finden Besucher die imposante Kirche der Heiligen Euphemia. Wer eine einmalige Aussicht auf die Stadt möchte, besteigt den rund 60 Meter hohen Glockenturm der venezianischen Kirche. Das älteste Gebäude der Stadt ist die Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit. Sie liegt nur unweit der Kirche der Heiligen Euphemia auf dem Platz Trg na lokvi und ist noch nahezu im Originalzustand.

Museumsliebhaber sollten sich einen Besuch des Heimatmuseums nicht entgehen lassen. Ein besonders schönes Fotomotiv ist der Fischerhafen von den Toren der Altstadt. Hier stehen auch Ausflugsboote und ein Bootsverleih zur Verfügung.

Wer den Städtetrip mit einem Strandurlaub kombinieren möchte, wird natürlich auch in Rovinj fündig. An ganzen 67 Kilometern Küste warten zahlreiche Stein- und Kieselstrände auf Urlaubende. Taucher und Schnorchel-Fans finden im ruhigen und klaren Wasser ihr Glück. Zu den beliebtesten Stränden gehören der Lone Beach, der kleine Stadtstrand Baluota Beach oder auch Zlatni Rat Beach.

Wunderschöne Natur erwartet Besucher des Goldenen Caps. Der Waldpark bietet neben zahlreichen exotischen Pflanzen auch wundervolle Rad- und Wanderwege mit traumhaftem Ausblick aufs Meer.

Nationalpark Plitvicer Seen – ein unvergessliches Erlebnis

Kroatien hat einige Nationalparks mit eindrücklicher Natur zu bieten. Einer von ihnen ist der Nationalpark Plitvicer Seen, der mit zahlreichen glasklaren Seen und beeindruckenden Wasserfällen auf seine Besucher wartet. Je nach dem, wo man seinen Urlaub in Kroatien verbringt, lohnt sich ein Tagesausflug nach Plitvice sehr. Von Zagreb oder Zadar sind es etwa 1,5 bis zwei Stunden mit dem Auto bis zum Nationalpark.

Möchte man diesen Trip nicht auf eigene Faust unternehmen, gibt es zahlreiche Reiseveranstalter, die Tagesausflüge zu den Plitvicer Seen anbieten. Ganzjährig ist der Park an jedem Tag zwischen acht und 19 Uhr für Besucher geöffnet.

Es gibt drei Besuchereingänge, von denen der erste am höchsten frequentiert ist. Erscheint die Schlange an diesem Eingang zu lang, lohnt es sich die anderen beiden Eingänge zu benutzen. In der Hochsaison kostet ein Ticket für einen Erwachsenen über 30 Euro, in der Nebensaison fällt der Eintrittspreis deutlich geringer aus. Durch den Park ziehen sich 36 Kilometer Wanderweg und 22 Kilometer Spazierwege entlang der insgesamt 16 Seen, die allesamt miteinander verbunden sind.

Wer aktiv wandern möchte, sollte zwei Tage einplanen und sich eine Übernachtung in einer der Unterkünfte im Nationalpark reservieren. Erkunden kann man den Park entweder auf eigene Faust, oder man nimmt an einer geführten Tour teil. Im Preis inkludiert ist die Fahrt mit dem Panoramazug und mit einer kleinen Elektro-Fähre.

Malerisches Poreč an der Adriaküste

Wer nach Poreč fliegen möchte, fliegt nach Pula und fährt dann etwa 52 Kilometer weiter bis zur schönen Küstenstadt. Urlauber können sich hier über einen sehr gut erhaltenen historischen Stadtkern freuen, durch die Altstadt schlendern, sollte also definitiv auf der To-Do-Liste für den Urlaub stehen.

Die Euphrasius-Basilika gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und ist Teil des UNESCO Weltkulturerbes. Auch ein Blick ins Innere der Basilika lohnt sich, denn dort ist sie mit aufwändigen Mosaiken ausgestaltet. Weiter können Urlauber den historischen Spuren entlang der Stadtmauer von Poreč folgen. Souvenirs findet man am besten auf dem Decumanus Corso, der Hauptstraße der Stadt.

Wer etwas abseits vom Trubel unterwegs sein möchte, macht einen Abstecher in die umliegenden kleinen Gassen und entdeckt das ein oder andere historische architektonische Highlight. Gemütliche Cafés und Restaurants finden sich auch am Hauptplatz der Stadt, hier steht auch die Kirche Gospa od Andela.

Am Herrschaftsplatz der Stadt, dem Trg Matije Gupca, befanden sich früher zahlreiche prachtvolle Gebäude. Geblieben sind wenige davon, unter ihnen der schöne Zuccato Palast. Neben einer Menge Geschichte, ist Poreč auch ein beliebter Badeort für Besucher aus der ganzen Welt. Mitten im Ort, kann am Stadtstrand entspannt werden.

Ebenfalls gut zu erreichen ist der Borik Strand, der an einen schattenspendenden Pinienwald grenzt. Umgeben von einigen Bars und Restaurants können Urlauber auch am Donji Spadici ins erfrischende Nass tauchen. Erfahrene Taucher finden ihr Glück an den Felswänden des Tempesta- und Kampi-Riffs sowie an den Schiffswracks der Coriolanus und der Baron Gautsch.