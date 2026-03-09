Reisewarnung für die Türkei – US-Diplomaten reisen aus

Abgefangene iranische Raketen und abgezogenes Konsulatspersonal: Die USA verschärfen ihre Reisehinweise für die Türkei.
Das US-Außenministerium hat am 8. März 2026 seine Reisehinweise für die Türkei verschärft, wie auch auf einer Karte zu sehen ist. Während das Land als Ganzes weiterhin auf Stufe 2 („Exercise Increased Caution“) eingestuft wird, gilt für die südöstlichen Provinzen nun eine klare „Do-Not-Travel“-Empfehlung aufgrund erhöhter Terrorismusgefahr und bewaffneter Konflikte in der Region.