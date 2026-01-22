RB Expeditions präsentiert auf der CMT in Stuttgart eine Kreuzung aus Luxuswohnmobil und Offroad-Lkw. Es ist das teuerste Ausstellungsstück und kostet rund 1,2 Millionen Euro.
Dieses Fahrzeug ist ein gewaltiges Statement auf sechs Rädern. Bis auf ein Gesamtgewicht von 33 Tonen lässt sich dieser zehn Meter lange sandfarbene Koloss beladen. 520 PS hat der Basis-Lkw auf dem Kasten, ein MAN TGS. Dazu eine lenkbare Hinterachse innerhalb des Allradsystems. „Bereit für jedes Terrain – von marokkanischen Dünen bis zu sibirischem Geröll“, wie es in der Infobroschüre über die Einsatzmöglichkeiten heißt.