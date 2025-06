Regionalexpress nach Heilbronn: Hund beißt zweijährigem Kind ins Gesicht

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In einem Regionalexpress in Baden-Württemberg wird eine Zweijährige von einem Hund ins Gesicht gebissen. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



In einem Regionalexpress in Baden-Württemberg ist eine Zweijährige von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Wie die Bundespolizei in Stuttgart am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag auf einer Fahrt von Nordheim nach Heilbronn. Laut Zeugen sei das Kind im Zug umhergelaufen und dabei auch an einem angeleinten Hund ohne Maulkorb vorbeigekommen.