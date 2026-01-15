Regionalligist Stuttgarter Kickers: Darum zog Rainer Lorz seine Aufsichtsrats-Kandidatur zurück

Rainer Lorz hatte sich bereit erklärt, für den Aufsichtsrat der Regionalliga Südwest zu kandidieren. Kurz vor der Wahl zog der Kickers-Präsident zurück – das sind die Hintergründe.
Rainer Lorz hatte bei der Mitgliederversammlung der Stuttgarter Kickers im vergangenen November angekündigt, sich für den Aufsichtsrat der RLSW Regionalliga Südwest GmbH zur Wahl zu stellen. Kurz vor der Ligaversammlung am vergangenen Mittwoch in Karlsruhe zog der Präsident der Blauen seine Kandidatur aber zurück. „Ich habe gesagt, dass ich das gerne mache, wenn sich kein anderer findet. Eine Art Kampfabstimmung kam für mich nicht in Frage“, erklärte Lorz am Donnerstag.