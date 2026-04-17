Regionalliga SGV Freiberg: „Kleinigkeiten entscheiden, wer am Ende oben steht“ – Estasi zur Lage

Der SGV Freiberg steckt vor dem Duell mit dem TSV Steinbach Haiger in der heißen Phase des Aufstiegsrennens. Mario Estasi erklärt, worauf es jetzt ankommt, um die Spitze zu erobern.

Mario Estasi fühlt sich durchaus wohl in der „heißen Phase“ der Saison, wie er die entscheidenden Wochen des SGV Freiberg beschreibt. Seine Mannschaft hatte von Beginn der Saison an die Spitzenposition inne in der Fußball-Regionalliga Südwest und hat auch vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen die TSV Steinbach Haiger die meisten Punkte gesammelt.

Dennoch hat man den Platz an der Sonne an den Rivalen SG Sonnenhof Großaspach verloren, der das um zwei Treffer bessere Torverhältnis aufweist. „Neben dem Kopf werden jetzt Kleinigkeiten entscheiden, wer am Ende oben steht. Und wie man sieht, kommt es auf jedes Tor an“, sagt der Sportliche Leiter.

Im Moment ist Cheftrainer Kushtrim Lushtaku auch darin gefordert, den Fokus auf die Partie gegen den Tabellenelften zu richten, und nicht schon auf kommenden Mittwoch, wenn das Topduell beim „Dorfclub“ ansteht. Natürlich wollen sie jetzt den Aufstieg. „Der Verein hat seine Hausaufgaben mit dem neuen Standort Heilbronn gemacht. Jetzt sind die Spieler gefordert“, sagt Estasi.

Die Heimstärke macht ihm Mut und auch, dass Marius Köhl wieder zurück ist. Er erinnert sich aber auch noch an das Hinspiel, als es nur zu einem Remis gegen die Gäste reichte. Natürlich spüren alle den Druck. „Aber das fühlt sich natürlich ganz anders an, als wenn man gegen den Abstieg spielt.“