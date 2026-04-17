Regionalliga SGV Freiberg: „Kleinigkeiten entscheiden, wer am Ende oben steht“ – Estasi zur Lage

Der SGV Freiberg steckt vor dem Duell mit dem TSV Steinbach Haiger in der heißen Phase des Aufstiegsrennens. Mario Estasi erklärt, worauf es jetzt ankommt, um die Spitze zu erobern.
Mario Estasi fühlt sich durchaus wohl in der „heißen Phase“ der Saison, wie er die entscheidenden Wochen des SGV Freiberg beschreibt. Seine Mannschaft hatte von Beginn der Saison an die Spitzenposition inne in der Fußball-Regionalliga Südwest und hat auch vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen die TSV Steinbach Haiger die meisten Punkte gesammelt.