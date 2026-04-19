Regionalliga HC Schmiden/Oeffingen: Torfrau Chantal Schmid überragt mit einer Quote von 50 Prozent

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen das letzte Regionalliga-Spiel gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen mit 39:19. Jetzt geht es in die Aufstiegsrunde.
Mit einem überzeugenden und auch in der Höhe völlig verdienten 39:19-Erfolg haben die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Samstagabend die HSG Leinfelden-Echterdingen besiegt und die Ligarunde hinter der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen auf dem zweiten Platz beendet. Damit hat sich das Ensemble zum dritten Mal in Folge für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga qualifiziert. Spielerin des Abends in der Schmidener Sporthalle war die HC-Torfrau Chantal Schmid mit 19 Paraden (darunter zwei gehaltene Siebenmeter und vier (!) gefangene Würfe), die einer Quote von exakt 50 Prozent entsprechen.