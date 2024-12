Regionalliga-Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Mit der perfekten Hinrunde zum Herbstmeister gekürt

1 Erwischt in Schwetzingen einen Sahnetag und trifft zehnmal aus dem Spiel heraus: HC-Außenspielerin Hanna Hojczyk Foto: /Günter Schmid

Der Handball-Regionalligist HC Schmiden/Oeffingen gewinnt bei der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 37:31 und führt die Tabelle zur Halbzeit mit 26:0 Punkten an.











Jetzt ist also auch noch die HG Oftersheim/Schwetzingen gescheitert. Gescheitert am Versuch, den Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen in der Regionalliga die erste Saisonniederlage beizubringen. Der Ligaprimus um den Trainer Sven Bühler gab sich auch im letzten Hinrundenspiel keine Blöße und siegte am Samstagabend in der Schwetzinger Nordstadthalle mit 37:31 (19:15). Mit dem 13. Sieg im 13. Spiel ist dem Verbund aus Schmiden und Oeffingen damit die perfekte Hinrunde gelungen. Die Hauptverantwortlichen beim jüngsten Erfolg des ungeschlagenen Spitzenreiters waren dabei Hanna Hojczyk, die zehn Treffer aus dem Spiel heraus erzielte, sowie Sara Kuhrt, die zwölfmal traf, davon fünfmal vom Siebenmeterstrich.