Endspurt in den württembergischen Fußball-Ligen, inklusive allen Staffeln des Bezirks Stuttgart/Böblingen. Am Pfingstsamstag steht der letzte Punktspieltag der Saison auf dem Programm – ehe in Sachen Aufstieg und Abstieg die finale Zugabe folgt. Stichwort Relegation. Für diese sind inzwischen weitere Eckdaten fix.