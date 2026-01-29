Regierung in Den Haag: Einigung auf Minderheitsregierung in den Niederlanden

Der Pro-Europäer Rob Jetten wird der jüngste Premier in der Geschichte des Landes. Ihm könnte das Chaos in der Wilders-Partei PVV zugutekommen.
Rob Jetten wagt das Experiment. Der 38-jährige Chef der proeuropäischen Partei D66 hat sich drei Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden auf die Bildung einer Minderheitsregierung verständigt. Damit würde er der jüngste Premier in der Geschichte des Landes. Teil der Koalition sind die konservativen Christdemokraten und die rechtsliberale VVD. Die Regierung verfügt im Unterhaus nur über 66 der 150 Sitze. Auch im Senat, der Gesetzesvorhaben blockieren kann, hat das Bündnis keine Mehrheit und braucht die Unterstützung von Oppositionsparteien. Rob Jetten ist allerdings optimistisch, dass es ihm trotz der fehlenden Mehrheiten gelingen wird, eine stabile Regierung zu bilden. „Wir sind unglaublich motiviert, loszulegen“, erklärte er in einer Mitteilung. „Wir werden es als Drei-Parteien-Koalition machen, aber wir wollen auch mit anderen Parteien im Parlament zusammenarbeiten.“