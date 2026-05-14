Die Jahnstraße verbindet Degerloch mit Stuttgart-Ost. Eine Spur weicht einem Radschnellweg – und einem Wasserspeicher, der in seiner Art und Größe einzigartig in Deutschland ist.
In Stuttgart wird Regenwasser bislang kaum genutzt. Das ändert sich nun – zumindest an manchen Stellen in der Stadt: Auf der mehrspurigen Jahnstraße zwischen den Stadtbezirken Ost und Degerloch soll demnächst ein Fahrstreifen verschwinden und Platz für einen Geh-und Radweg und einen breiten Grünstreifen mit 64 Bäumen machen. Unter dem Weg und dem Grünstreifen wird dann „The Schwämm - Deutschlands größte Baumrigole in Anlehnung an das Stockholmer Modell“ entstehen, wie die Stadt Stuttgart mitteilt. Doch was bedeutet das?