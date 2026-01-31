Red Bull Cerro Abajo: „Wir haben da Bock drauf“ – Politischer Wille für Mega-Event in Stuttgart ist da

Noch ist nicht entschieden, ob das Downhill-Event „Cerro Abajo“ in den Kessel kommt. Am Gemeinderat wird die Veranstaltung jedenfalls nicht scheitern. Welche Hürden gibt es noch?

Nachdem der Bezirksbeirat Süd bereits ein positives Signal für das Downhill-Event „Red Bull Cerro Abajo“ gesendet hat, zeichnet sich ab: Auch die Fraktionen im Stuttgarter Gemeinderat sind von der Idee ganz überwiegend begeistert, den Kessel zum Schauplatz des gigantischen Mountainbike-Events zu machen. Nur eine Fraktion blickt dem Event mit gemischten Gefühlen entgegen.

Für die Fahrer bergab, für die Stadt bergauf Für die CDU wäre es für Stuttgart ein Gewinn, wenn sich das Downhill-Event verwirklichen ließe. Besonders positiv bewerte die CDU-Fraktion, dass der Stadt Stuttgart nach aktuellem Stand keine Kosten entstehen, da diese vom Veranstalter getragen werden. „Cerro Abajo würde zeigen, dass Stuttgart bereit ist für neue Formate: Spitzensport, weltweite Aufmerksamkeit und ein wirtschaftlicher Impuls – ohne Kosten für die Stadt. Wenn die Fahrer bergab fahren, geht es für Stuttgart insgesamt klar bergauf“, sagt Fraktionschef Alexander Kotz.

Die Veranstaltungsreihe „Red Bull Cerro Abajo“ tourt unter diesem Namen seit 2013 um die Welt. Stationen waren beispielsweise das chilenische Valparaíso, Guanajuato in Mexiko oder zuletzt Genua. Die Rennen werden weltweit im Internet und Fernsehen übertragen. Es entstünde „eine unglaubliche Sichtbarkeit für Stuttgart“, denn das Event zeichne sich durch eine „enorme Reichweite“ aus, sagte Alexander Fust, Leiter Kommunikation und Veranstaltungen im Amt für Sport und Bewegung, unlängst bei einer Voranhörung im Bezirksbeirat Süd. Wird das Event genehmigt, wird es im Herbst – voraussichtlich vom 4. bis 6. September – Stuttgart prägen. Zuletzt in Genua säumten zehntausende Zuschauer die Strecke und machten das Sportereignis zum Spektakel für die ganze Stadt.

„Wir haben da Bock drauf“, sagt Florian Pitschel von den Grünen. So ein Mountainbike-Spektakel passe perfekt nach Stuttgart. „Unsere große und aktive Mountainbike-Szene hat verdient, dass wir so ein Event bekommen“, so Pitschel – er hoffe außerdem, dass es auch neue Impulse für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Mountainbike-Sports in Stuttgart gebe.

Auch Stefan Conzelmann, sportpolitischer Sprecher der SPD, sagt: „Dass ein solches Event eine großartige Werbung für die Sport-Stadt Stuttgart wäre, ist sicher unbestritten.“ Die verkehrlichen Probleme würden sich lösen lassen – so wie bei allen anderen Sportveranstaltungen in Stuttgart auch, ist er sich sicher.

Kritische Stimmen von Linke/SÖS/plus

„Coole Sache“, sagt Rose von Stein von den Freien Wählern. „Wir können uns mit der Idee, diese Veranstaltung in Stuttgart zu bekommen, gut anfreunden. Insbesondere weil wir wissen, dass für die Stadt keine Kosten anfallen werden.“ Sie betont den möglichen Image-Gewinn für Stuttgart als attraktive Sportstadt.

„Wir von PULS stehen dem Vorhaben durchaus wohlwollend gegenüber, da das Downhill-Event das Image Stuttgarts als Sport- und Fahrradstadt stärkt“, sagt auch Christoph Ozasek von der Klimaliste. Wichtig sei ihm außerdem, „dass die Ausrichter die städtischen Parkanlagen pfleglich behandeln und zeitnah wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.“

Michael Mayer, Vorsitzender der AfD-Fraktion in Stuttgart, würde „so ein Downhill-Spektakel mitten in Stuttgart“ durchaus begrüßen. Das Besondere daran sei, „dass eine solche Sportveranstaltung nicht in jeder Stadt möglich ist, aber Stuttgart sich wegen seiner Topografie ganz besonders dafür anbietet.“ Ob das allerdings mehr Stuttgarter Bürger dazu bringe, öfter mit dem Fahrrad zu fahren, „wie manche Fahrrad-Fans hoffen“ – daran er doch Zweifel.

Zehntausende stehen bei den Downhill-Events von Red Bull am Straßenrand. Foto: IMAGO/Photosport

Das Fraktionsbündnis Linke/SÖS/plus bringt auch kritische Töne an. Dennis Landgraf (Tierschutzpartei) stehe einem internationalen Radsportevent in Stuttgart zwar grundsätzlich positiv gegenüber. „Wenn dieses jedoch von einem international tätigen Brausekonzern exklusiv veranstaltet wird, sehen wir dies durchaus kritisch“, sagt er. Das Fraktionsbündnis erwarte von einem Konzern wie Red Bull, „dass er sich klar von rechtsextremen Haltungen distanziert und über seine Medienunternehmen keine Plattform für Rechtsextreme, Neonazis und Demokratieverächter bietet.“

Noch keine Genehmigung

Ob das Thema überhaupt eines Gemeinderatsbeschlusses bedarf, ist laut Verwaltung indes noch unklar. Derzeit befinde sich die Veranstaltung noch in der Voranhörung. „Nun müssen die einzubeziehenden Ämter prüfen, ob ein Event mit diesem Zuschnitt genehmigungsfähig ist“, sagt Harald Knitter, ein Sprecher der Stadt Stuttgart. Außerdem sei geplant, den Sportausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen über den Stand zu informieren. Red Bull selbst ließ eine Anfrage zum Planungsstand unbeantwortet.

Der im Bezirksbeirat Süd bereits vorgestellte mögliche Streckenverlauf führt von der Startrampe vom Teehaus über die Bopseranlage zum Carola-Blume-Weg, der in Schleifen in der Bopserstraße mündet. Über den Mozartplatz im Heusteigviertel, die Christophstraße, die Heusteigstraße und erneut die Bopserstraße soll es dem Plan zufolge in den Zieleinlauf auf dem Wilhelmsplatz gehen.

Noch Skepsis in Mountainbike-Foren

In Mountainbike-Foren herrscht zwar einerseits Vorfreude, andererseits trauen viele Nutzer der Sache nicht so ganz. In Kommentaren klingt durch, dass bei einigen durchaus die Befürchtung da ist, dass die Verwaltung dem Vorhaben noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Ein Gewinn für Stuttgart wäre das Event aber auch für die Mountainbiker. „Die fahrradunfreundlichste Stadt, die ich kenne. Aber vielleicht hat sich ja in den letzten Jahren was zum Positiven verändert?“, schreibt etwa ein Nutzer.