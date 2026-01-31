Red Bull Cerro Abajo: „Wir haben da Bock drauf“ – Politischer Wille für Mega-Event in Stuttgart ist da

Noch ist nicht entschieden, ob das Downhill-Event „Cerro Abajo“ in den Kessel kommt. Am Gemeinderat wird die Veranstaltung jedenfalls nicht scheitern. Welche Hürden gibt es noch?
Nachdem der Bezirksbeirat Süd bereits ein positives Signal für das Downhill-Event „Red Bull Cerro Abajo“ gesendet hat, zeichnet sich ab: Auch die Fraktionen im Stuttgarter Gemeinderat sind von der Idee ganz überwiegend begeistert, den Kessel zum Schauplatz des gigantischen Mountainbike-Events zu machen. Nur eine Fraktion blickt dem Event mit gemischten Gefühlen entgegen.