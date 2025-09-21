Rechtsverteidiger des VfB: Spätstarter Lorenz Assignon drückt auf die Tube

Gegen St. Pauli brachte Neuzugang und Rechtsverteidiger Lorenz Assignon frischen Schwung ins VfB-Spiel. Im Duell mit Konkurrent Josha Vagnoman liegt der 24-Jährige nun vorn.
Die Problemzone im Defensiv-Verbund des VfB war nach der vergangenen Saison ja schnell ausgemacht. Rechts hinten, so ergab es die Analyse, drückte beim Pokalsieger besonders der Schuh. Schließlich war es bei Stuttgarter Auftritten schon länger zu sehen, dass mit dem Spiel des VfB eine gewisse Linkslastigkeit einherging. So drückte links der Nationalspieler Maximilian Mittelstädt auch offensiv auf die Tube – da konnte sein Gegenpart Josha Vagnoman rechts meist nicht mithalten.