Rechtsterrorgruppe NSU: Warum starb Michèle Kiesewetter?

Ein Thriller des SWR geht der Frage nach, warum die Polizistin im April 2007 in Heilbronn von Rechtsterroristen erschossen wurde – mit großer Nähe der Fiktion zur Realität.
Die Pistolen halten sie in ihren Rechten nahe ihrer Oberschenkel, ihr Schritt ist zielstrebig. Von hinten gehen die beiden Mörder an den Streifenwagen, in dem eine Polizistin und ihr Kollege gerade eine Pause machen, um ihre Vesper zu essen. Die Seitenfenster sind geöffnet, um die Frühlingsluft in das Auto zu lassen. Der trockene Knall zweier Schüsse – Polizeihauptmeisterin Rebecca Henselmann ist tot, ihr Streifenkollege schwer verletzt.