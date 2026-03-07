Rechte Demo auf dem Marienplatz: Linke Gegendemonstranten greifen Polizei an – etliche Teilnehmer eingekesselt

Eine rechte Demo und zwei Gegendemos auf dem Marienplatz beschäftigten die Polizei am Samstag. Die Polizei setzt Pfefferspray ein, linke Gruppen sprechen von Polizeigewalt.
Bei einer Demonstration rechter Gruppierungen und zwei Gegendemos linker Gruppierungen ist es am Marienplatz im Stuttgarter Süden zu Auseinandersetzungen zwischen Teilen der linken Gruppierungen und der Polizei gekommen. Die Beamten setzten unter anderem Pfefferspray ein und setzten etliche Teilnehmer am Marienplatz fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs.