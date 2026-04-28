Rechnen mit Licht statt Strom: Stuttgarter Start-up Q.ant will mit Superchips den US-Markt erobern

Das Stuttgarter Start-up Q.ant will mit photonischen Chips den US-Markt erobern. Wie die Pläne genau aussehen und warum man sich einen ehemaligen Top-Manager von IBM an Bord holt.

Das Stuttgarter Start-up Q.ant, das photonische Chips herstellt, treibt seine internationale Wachstumsstrategie voran und eröffnet dazu eine eigene US-Zentrale in Austin, Texas. Die USA sind einer der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte für Künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechner – und Q.ant sieht dort enormes Potenzial und positioniert sich entsprechend.

Q.ant, im Jahr 2018 als Ausgründung aus dem Ditzinger Maschinenbaukonzern Trumpf gestartet, will mit seinen Superchips den Stromhunger bremsen, der sich durch die rasante Entwicklung von Hochleistungsrechnern und KI ergibt. Experten sprechen vom photonischen Computing – einer völlig neuen Art des Rechnens. Was sich dahinter verbirgt?

Mehr Rechenoperationen, weniger Energieverbrauch

Die Vision mit der das Deep-Tech-Unternehmen, also das hochinnovative Technologie-Start-up, gegründet wurde, hat Q.ant-Gründer und Chef Michael Förtsch einmal so beschrieben: „Wir wollten die Art und Weise, wie die Welt rechnet, neu definieren, indem wir Licht anstelle von Strom verwenden.“

Zum Hintergrund: Wenn KI im Spiel ist, steigt der Energiebedarf schnell ins Uferlose – egal ob beim autonomen Fahren, in der Medizin oder der Robotik. Q.ant hat mit seinen Superchips eine technologische Lösung, die im Vergleich zu einem konventionellen Grafikprozessor etwa 50 Mal so viele Rechenoperationen schafft und dabei etwa 30-mal weniger Energie verbraucht. Der photonische Chip rechnet nicht mit Elektronen, sondern mit Hilfe von Lichtteilchen – in der Fachsprache Photonen.

Ein Ingenieur des Leibnitz-Rechenzentrums in München arbeitet mit dem photonischen Prozessor der zweiten Generation von Q.ant. Foto: LRZ /Veronika Hohenegger

Es geht dabei nicht nur ums Rechnen, sondern auch um die Verarbeitung der Daten. Während übliche Prozessoren digital arbeiten – also auf Basis von Nullen und Einsen –, rechnet der Q.ant-Chip analog. Der Vorteil: Die Ausgangsdaten müssen nicht erst in Digitalcode übersetzt werden und auch die Rückübersetzung der Ergebnisse entfällt.

Auch Fertigung in den USA ist geplant

Eingesetzt werden sollen photonische Chips vor allem in Rechenzentren, um besonders aufwendige Berechnungen zu beschleunigen, wie sie etwa für das Training großer KI-Modelle oder für Simulationen benötigt werden. Mit dem Standort in Austin positioniere sich Q.ant in einem der weltweit führenden „Ökosysteme für Halbleiterentwicklung, High Performance Computing und KI-Entwicklung“, teilte das Unternehmen mit.

Q.ant plant in den USA auch den Aufbau lokaler Fertigungskapazitäten und holt sich zudem mit Bruno Spruth einen Halbleiter-Experten an Bord, der die technologische Strategie des Unternehmens verantwortet. Der erfahrene Top-Manager kommt von IBM und wird künftig auch das Nordamerika-Geschäft leiten. „Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um diese Technologie in den US-Markt zu bringen. Mit der Kombination aus führenden technischen Hochschulen, einem etablierten Halbleiter-Ökosystem und einem innovativen Umfeld ist Austin der ideale Standort für unseren US-Hauptsitz“, sagt Spruth. Photonisches Computing sei nicht ein weiterer Fortschritt einer etablierten Technologie – es sei eine völlig andere Art des Rechnens.

„Spruths umfassende, internationale Erfahrung im Halbleiterbereich ist entscheidend für unser Wachstum ein einem der wettbewerbsintensivsten und innovativsten KI-Märkte“, sagt Q.ant-Chef Förtsch. Spruths gesamte Karriere habe sich im Kernbereich des modernen Computings abgespielt. Er kenne dessen Grenzen und wisse, dass die Zukunft komplett neue Ansätze erfordere. „Genau daran arbeiten wir bei Q.ant“, so Förtsch.

Für die Expansion hat sich Q.ant nach eigenen Angaben über 68 Millionen Euro von Investoren eingesammelt – darunter sind beispielsweise auch die L-Bank und Trumpf, aber auch Risikokapitalgeber wie etwa Lea Partners, Verve Ventures oder Cherry Ventures.

Der weltweit erste in einer produktiven HPC-Umgebung installierte photonische Prozessor, entwickelt und produziert von Q.ant, wurde 2025 am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in München eingesetzt. Die Technologie wird dort unter anderem für Anwendungen in der Klimaforschung, medizinischen Bildgebung und Fusionsforschung genutzt. HPC steht für High-Performance Computing – also ein Hochleistungsrechner.