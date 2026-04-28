Rechnen mit Licht statt Strom: Stuttgarter Start-up Q.ant will mit Superchips den US-Markt erobern

Das Stuttgarter Start-up Q.ant will mit photonischen Chips den US-Markt erobern. Wie die Pläne genau aussehen und warum man sich einen ehemaligen Top-Manager von IBM an Bord holt.
Das Stuttgarter Start-up Q.ant, das photonische Chips herstellt, treibt seine internationale Wachstumsstrategie voran und eröffnet dazu eine eigene US-Zentrale in Austin, Texas. Die USA sind einer der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte für Künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechner – und Q.ant sieht dort enormes Potenzial und positioniert sich entsprechend.