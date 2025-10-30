Rebecca Mir und mehr: Die Stars sind unterwegs zu Heidi Klums Halloweenparty

Heidi Klum schmeißt wieder ihre legendäre Halloweenparty in New York und schon Tage vorher machen sich die Stargäste auf den Weg in die US-Metropole. Rebecca Mir, ihre "GNTM"-Kandidaten und viele weitere Promis teilen erste Einblicke.
Die Vorfreude ist riesig: Heidi Klum (52) lädt wieder zu ihrer legendären Halloweenparty nach New York ein und ihre Stargäste lassen sich nicht lumpen. Schon Tage vor dem großen Event machen sich die geladenen Promis auf den Weg in die US-Metropole. Die Kostümvorbereitungen haben allerdings noch viel früher begonnen - schließlich will jeder bei Heidis spektakulärer Feier eine gute Figur machen.