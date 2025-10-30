Rebecca Mir und mehr: Die Stars sind unterwegs zu Heidi Klums Halloweenparty

Heidi Klum schmeißt wieder ihre legendäre Halloweenparty in New York und schon Tage vorher machen sich die Stargäste auf den Weg in die US-Metropole. Rebecca Mir, ihre "GNTM"-Kandidaten und viele weitere Promis teilen erste Einblicke.

Die Vorfreude ist riesig: Heidi Klum (52) lädt wieder zu ihrer legendären Halloweenparty nach New York ein und ihre Stargäste lassen sich nicht lumpen. Schon Tage vor dem großen Event machen sich die geladenen Promis auf den Weg in die US-Metropole. Die Kostümvorbereitungen haben allerdings noch viel früher begonnen - schließlich will jeder bei Heidis spektakulärer Feier eine gute Figur machen.

Rebecca Mir (33) zeigte sich zwei Tage vor dem Party am Flughafen. "Heidi, ich kommeee!", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. "Ich bin so gespannt, was Heidi wieder für ein Kostüm anhat. Sie übertrifft sich ja wirklich jedes Jahr, es ist einfach nur krass", schwärmte die Moderation zudem von der Gastgeberin. In New York angekommen, macht die einstige "Germany's next Topmodel"-Finalistin gemeinsam mit ihrem Ehemann Massimo Sinató dann auch gleich den Time Square unsicher.

"GNTM"-Kandidaten im Kostümstress

Unter den Gästen werden neben Rebecca Mir auch wieder zahlreiche andere Ex-"GNTM"-Kandidaten sein. Vorjahressiegerin Daniela Djokic ist bereits seit einigen Tagen in der Stadt. Jermaine Kothé, der 2024 gewann, reist von Chicago aus weiter nach New York und gewährt seinen Followern auf Instagram einen ersten Einblick in seine Verkleidung - mit einer blonden Perücke posiert er für die Kamera. "Ist aber auch sehr schwer, da drauf zu kommen", erklärt er geheimnisvoll dazu.

Aber nicht alle hatten ausreichend Zeit für aufwendige Vorbereitungen. "GNTM"-Kollege Jannik Richter gibt auf seinem Account offen zu: "Ich hatte tatsächlich gar nicht so viel Zeit, irgendwas Krasses vorzubereiten." Doch aufgeben kommt für das Model nicht infrage - er will selbst kreativ werden und mit der Heißklebepistole ein Last-Minute-Kostüm basteln.

Die prominente Gästeliste füllt sich

Designer Yannik Zamboni hat da mehr Erfahrung. Der "Making The Cut"-Gewinner und enge Freund von Heidi Klum ist ebenfalls bereits in New York angekommen und bereitet sich auf den großen Abend vor. Genauso wie Dragqueen Katy Bähm: "Letzte Vorbereitung für HeidiHalloween. So aufgeregt", schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

Susanne Knispel, die Ehefrau von "Tokio Hotel"-Star Georg Listing, darf bei der illustren Runde natürlich auch nicht fehlen und zeigt sich bereits in New York beim Abendessen mit Bill Kaulitz. Der Bruder von Heidis Ehemann Tom Kaulitz ist als fester Gast ja sowieso gesetzt.

Die größte Überraschung des Abends wird aber zweifellos Heidi Klum selbst sein. Die "Queen of Halloween" steckt Jahr für Jahr Monate in die Planung ihres aufwendigen Kostüms und hält es bis zum Schluss streng geheim. "Ich werde sehr hässlich sein, denn ich versuche immer, etwas anderes zu machen", erklärte sie im Interview mit dem "People"-Magazin. Nach dem niedlichen E.T.-Kostüm vom letzten Jahr mit Ehemann Tom müsse sie dieses Jahr wieder etwas völlig Neues - und deshalb besonders Schauriges - liefern.