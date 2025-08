Die Reality-Stars Yasin Mohamed und Gigi Birofio saßen in einer Corvette, die in einen Unfall auf der A81 bei Heilbronn verwickelt war. Nun ermittelt die Polizei gegen den Fahrer.

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Unfall auf der A81 bei Heilbronn gegen den 26 Jahre aus Reality-TV-Formaten bekannten Gigi Birofio. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage unserer Zeitung. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Der Unfall hatte sich bereits am Freitag ereignet, kurz darauf hatte sich bereits Biofrios Reality-TV-Kollege Yasin Mohamed (34), der als Beifahrer in dem Auto gesessen haben soll, auf Instagram geäußert. Er dankte Gott, dass niemand schwer verletzt worden war: „Für einen Augenblick dachten wir, alles würde zu Ende gehen, und wir sahen unser Leben an uns vorbeiziehen. Doch durch Deine Gnade geht es uns gut.“

Dennoch dürfte die Fahrt ein Nachspiel haben – zumindest für Gigi Birofio. Ein am Montag veröffentlichter Polizeibericht nennt Details zum Unfallhergang. Demnach war das Duo bei Ilsfeld im Kreis Heilbronn in einer Corvette unterwegs, bevor es am Freitag um 15.10 Uhr krachte. Die Fahrbahn sei nass, die Corvette vermutlich zu schnell unterwegs gewesen.

Bei einem Ausweichmanöver auf die linke Fahrspur sei es demnach zu einem Zusammenstoß mit einem VW Passat gekommen, der in die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Die Corvette prallte nach Polizeieingaben infolge des Crashs gegen eine Leitplanke, drehte sich und krachte mit dem Heck in das Heck eines VW Touran.

Sachschaden: 140 000 Euro

Der 52-jährige Passat-Fahrer und die 44-jährige Beifahrerin im Touran seien leicht verletzt worden, alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 140 000 Euro, über den Anteil der beschädigten Corvette daran machte die Polizei keine Angaben.

Ermittelt werde nun gegen den 26-jährigen Fahrer wegen mutmaßlich gefährlicher Fahrweise, ergänzte die Polizeisprecherin aus Heilbronn. Ebenfalls eine Rolle spielt die Frage, ob der Fahrer angeschnallt war – worüber zuvor auch schon in sozialen Netzwerken am Wochenende diskutiert wurde.