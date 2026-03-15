Nach dem Sieg gegen Leipzig feiern die Anhänger des VfB Stuttgart ihre Mannschaft im Netz. Besonders zwei Spieler werden gelobt. Für den Gegner gibt es dagegen nur Spott.
Der VfB Stuttgart hat am Sonntagabend mit 1:0 gegen RB Leipzig gewonnen und damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze gesammelt. Torjäger Deniz Undav nutzte in der 56. Minute einen Patzer von RB-Keeper Maarten Vandevoordt und sicherte den Schwaben vor 57.500 Zuschauern den Sieg. In den sozialen Medien ließen die Fans ihrer Begeisterung freien Lauf – und sparten dabei auch nicht mit Seitenhieben gegen den ungeliebten Gegner aus Sachsen.