Die Kritik von Kommunen, dass die Eingliederung von Menschen mit Behinderung zu teuer sei, hat eine leidenschaftliche Debatte ausgelöst. Das sagen Kritiker, Stadt und Land.
Als „Abschied vom Schlaraffenland“ hat Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper die aktuelle Umsetzung der Sparvorgaben in den Kommunen in einem Bericht unserer Zeitung beschrieben. Er hatte sich damit der Beschwerde mehrerer Bürgermeister aus der Region angeschlossen, dass die Lasten auch für den sozialen Bereich für die Kommunen zu hoch seien.