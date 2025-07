Das Trikotdesign des VfB Stuttgart ist wohl das Erkennungszeichen des Clubs aus Cannstatt schlechthin. Den Brustring haben viele Fußballfans als Erstes im Kopf, wenn es um den größten Club im Südwesten geht. Deshalb ist eigentlich vor jeder Saison klar: Zumindest dieses Merkmal wird sicher auf dem neuen Trikot zu sehen sein.

Der Ausrüster sucht aber immer nach Wegen, das Stück Stoff zu einem Unikat zu machen. So auch in diesem Jahr. Besonders ins Auge stechen die „Stäffele“ – die Treppen gibt es in Form und Vielzahl nur in der Landeshauptstadt –, die den Brustring umrahmen.

So sicher wie der rote Brustring auf dem VfB-Heimtrikot, so sicher sind auch die Debatten unter Fans, die jedes Jahr nach Veröffentlichung des neuen Designs entbrennen. Ist das Trikot schön, oder doch ein Reinfall? Über Mode – nichts anderes sind Fußballtrikots inzwischen – lässt sich bekanntlich streiten. Und im Internet melden sich dabei in aller Regel die „Bruddler“ zu Wort. Ob das Trikot beim Gros des Anhangs ankommt, zeigen aber letztlich die Verkaufszahlen.

Wir haben einige Reaktionen zum neuen VfB-Trikot gesammelt.

Neues VfB Trikot: Brustring sorgt für Diskussionen

So präsentierte der VfB sein neues Trikot auf Social Media:

Bei vielen VfB-Fans kommt das Heimtrikot für die Saison 2024/25 gut an.

Größter Diskussionspunkt natürlich: das Design des Brustrings. Den einen gefällt es:

Andere finden die Idee zumindest „gewöhnungsbedürftig“.

Andere wiederum legen ihr Hauptaugenmerk auf den Sponsor, der nun im Brustring prangt.

Dass Ausrüster Jako für verschiedene Vereine ähnliche Ideen entwickelt, haben auch andere in der Branche schon so gehandhabt.

Diesem Fan gefällt das Trikot offenbar gar nicht. Von Nick Woltemade gibt es im Übrigen noch kein Statement zum neuen Dress.

Diejenigen, die sich nach Veröffentlichung direkt in den offiziellen Fanshop begeben haben, haben teils ganz genau hingeschaut – und dabei mögliche Änderungen bei den Rückennummern entdeckt.

Der VfB hatte auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen auch dazu aufgerufen, das Trikot zu bewerten. Die Meinungen dort schwankten zwischen Wohlwollen und Abneigung. Zu lesen waren beispielsweise Kommentare wie: „Das ist mal ein tolles Trikot.“ Unter dem Posting von Ausrüster Jako zum neuen Trikot schrieb ein Nutzer: „Ihr habt gekocht!“ Was wohl so viel bedeuten soll wie: sehr gelungen.

Gleichzeitig finden sich unter den Postings von VfB und Jako auch kritische Stimmen, wie: „Finde cool das man sich bisschen etwas anderes ‚traut’ aber mein Geschmack vom Brustring ist es nicht“. In einem anderen Kommentar heißt es: „Die Strukturdetails sind super, die futuristisch wirkenden Stäffele im Brustring schrecken mich eher ab.“