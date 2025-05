Ray Dorset in Stuttgart: Die Hymne auf den Sommer wird schneller und frischer

1 Ray Dorset (links) hat zum 55-Jahr-Jubiläum des Mega-Hits „In The Summertime“ eine neue Version mit Hans Derer herausgebracht. Foto: Miguel Dorset

Der Sommer fühlt sich gut an – Ray Dorset liefert seit 55 Jahren den Sound dazu. In Stuttgart, wo sein Schwiegervater lebt, stellt der Sänger eine frische Version des Megahits vor.











Der britische Gute-Laune-Song „In the Summertime“, der 1970 erschienen ist, gehört zu den erfolgreichsten Hits aller Zeiten. In unzähligen Werbespots war und ist die eingängige Melodie mit dem weltberühmten „Tsch, tsch“-Sound zu hören, aktuell etwa für einen Grill in der Schweiz und für Mayonnaise in Japan. Komponist Ray Dorset, Sänger der Band Mungo Jerry, wird nächstes Jahr 80 und kann sich über eine anhaltende Explosion seiner Rente freuen – die Tantiemen sprudeln ohne Ende.