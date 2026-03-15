Die ersten Sonnenstrahlen locken nach draußen. Doch wer zu schnell zu viel will, riskiert Frust und Verletzungen. Das Prinzip "Couch to 5k" setzt auf Intervalle aus Laufen und Gehen. So passt sich der Körper sanft an - und schon nach wenigen Wochen werden spürbare Fortschritte sichtbar.
Wenn die ersten Sonnenstrahlen das Grau des Winters vertreiben, erwacht bei vielen der Wunsch nach Bewegung. Doch der Übergang vom gemütlichen Sofa auf die Laufstrecke scheitert oft nicht am mangelnden Willen, sondern an einem zu ambitionierten Start. Wer direkt versucht, die fünf Kilometer in Bestzeit zu absolvieren, riskiert Frust und Verletzungen. Ein systematischer Ansatz, bekannt als das Prinzip "Couch to 5k", verspricht hingegen nachhaltigen Erfolg durch sanfte Steigerung.