Die ersten Sonnenstrahlen locken nach draußen. Doch wer zu schnell zu viel will, riskiert Frust und Verletzungen. Das Prinzip "Couch to 5k" setzt auf Intervalle aus Laufen und Gehen. So passt sich der Körper sanft an - und schon nach wenigen Wochen werden spürbare Fortschritte sichtbar.

Wenn die ersten Sonnenstrahlen das Grau des Winters vertreiben, erwacht bei vielen der Wunsch nach Bewegung. Doch der Übergang vom gemütlichen Sofa auf die Laufstrecke scheitert oft nicht am mangelnden Willen, sondern an einem zu ambitionierten Start. Wer direkt versucht, die fünf Kilometer in Bestzeit zu absolvieren, riskiert Frust und Verletzungen. Ein systematischer Ansatz, bekannt als das Prinzip "Couch to 5k", verspricht hingegen nachhaltigen Erfolg durch sanfte Steigerung.

Fünf Kilometer sind eine Distanz, die für fast jeden gesunden Menschen erreichbar ist. Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern darum, stetig dranzubleiben und die frische Frühlingsluft als neuen Treibstoff zu nutzen.

Geduld ist am Anfang der Schlüssel

Der größte Fehler vieler Laufeinsteiger: Sie unterschätzen die Anpassungszeit des Körpers. Während sich das Herz-Kreislauf-System relativ schnell an die neue Belastung gewöhnt, benötigen Sehnen, Bänder und Gelenke deutlich länger, um sich zu festigen. Experten raten daher dringend zu einem Wechselspiel aus Laufen und Gehen.

Anfänger sollten mit einem Intervalltraining aus kurzen Laufsequenzen von einer Minute, gefolgt von zwei Minuten zügigem Gehen, starten. Das wöchentliche Pensum maximal um zehn Prozent steigern, um Überlastungsschäden wie dem Schienbeinkantensyndrom vorzubeugen. Zwischen den Trainingstagen mindestens einen Ruhetag einplanen, da die eigentliche Leistungssteigerung in der Erholungsphase stattfindet.

Dranbleiben zahlt sich beim Laufen schnell aus: Während man sich beim ersten Mal vielleicht schon nach wenigen Minuten außer Atem fühlt, passt sich der Körper verblüffend rasch an die neue Herausforderung an. Schon nach zwei oder drei Wochen stellen viele Einsteiger fest, dass die Gehpausen kürzer werden können und die Erholungszeit nach dem Training drastisch sinkt.

Was in der ersten Woche noch wie eine unbezwingbare Hürde erschien - zum Beispiel drei Minuten am Stück zu laufen - wird schon bald zur lockeren Aufwärmübung. Neben der körperlichen Fitness verbessert sich die Stimmung oft schon während des Laufs, da der Körper Endorphine ausschüttet, die den Alltagsstress sofort mindern. Viele Läufer berichten, dass sie sich bereits nach kurzer Zeit im Alltag insgesamt wacher und leistungsfähiger fühlen, da die Sauerstoffaufnahme des Blutes effizienter wird.

Die richtige Ausrüstung

Für den Einstieg ist kein teures High-Tech-Equipment nötig, doch bei den Schuhen sollten keine Kompromisse eingegangen werden. Ein Besuch im Fachgeschäft mit einer Laufbandanalyse kann Fehlstellungen aufdecken und den passenden Dämpfungsgrad ermitteln. Atmungsaktive Kleidung sorgt zudem dafür, dass der Körper bei steigender Intensität nicht überhitzt oder durch Schweiß auskühlt.

Den inneren Schweinehund besiegen

Die psychologische Hürde ist oft höher als die physische. Um die Motivation über die ersten sechs bis acht Wochen zu halten, helfen konkrete Techniken: Trainingseinheiten im Kalender notieren und als feste Verabredung behandeln - wie einen Arzt- oder Geschäftstermin. Ablenkung durch Musik oder Podcasts kann das subjektive Belastungsempfinden senken und den Rhythmus unterstützen.