1 Eine Scheune bei Aldingen brennt. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Einsatz. Foto: Andreas Rosar

In einer Scheune bei Aldingen (Kreis Ludwigsburg) hat es am Montagmittag gebrannt. In der Scheune sollen Fahrzeuge und Autos gestanden haben.











Link kopiert



Am Montag um 12.50 Uhr ist bei der Polizei in Ludwigsburg die Meldung über einen Brand in einer Scheune im Brunnenweg in Remseck-Aldingen eingegangen. Das Gebäude eines Pferdehofes soll in Flammen stehen.