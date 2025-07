Flugzeug landet außerplanmäßig in Friedrichshafen

Rauch in der Kabine

Ein Flugzeug ist unterwegs nach Zürich. Plötzlich soll es in der Kabine rauchen - und die Maschine landet stattdessen außerplanmäßig in Friedrichshafen.











Wegen Rauchs in der Kabine ist eine Passagiermaschine außerplanmäßig am Flughafen Friedrichshafen gelandet. An Bord waren 115 Passagiere und fünf Crewmitglieder, wie die Airline „Swiss International“ mitteilte.