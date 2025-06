Ein Mann mit einer Schusswaffe überfällt am Donnerstag eine Tankstelle in Stuttgart und flüchtet mit Bargeld. Eine Fahndung bleibt zunächst erfolglos. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag eine Shell-Tankstelle in Stuttgart-Ost mit einer Schusswaffe überfallen. Der Täter ist flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zu dem Raubüberfall in der Schwarenbergstraße.

Überfall in Stuttgart: Täter geht mit Waffe auf Verkäufer zu

Demnach betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle, ging direkt auf den 33 Jahre alten Verkäufer zu und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Der Verkäufer habe ihm mehrere hundert Euro übergeben, damit sei der Täter in Richtung Hausmannstraße geflüchtet.

Bislang gibt es laut Polizei keine Hinweise darauf, dass weitere Täter an dem Raubüberfall beteiligt waren. Verletzte gebe es nicht.

Von der Tankstelle in der Schwarenbergstraße flüchtete der Täter in Richtung Hausmannstraße. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Zeuge habe die Polizei alarmiert; eine eingeleitete Fahndung blieb am Donnerstag erfolglos. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Tankstelle in Stuttgart überfallen: Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahren alt und trägt einen Vollbart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine grüne Wollmütze, eine dunkle Sonnenbrille, eine Strickjacke, blaue Jeans und Sportschuhe. Außerdem habe er Handschuhe getragen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.