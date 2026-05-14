Raubüberfall in Esslingen: Mann mit Fäusten niedergeschlagen und ausgeraubt

1 Die Polizei sucht zwei Jugendliche, die in Esslingen einen Raubüberfall begangen haben. Foto: Marcus Brandt/dpa

In Esslingen traktierten zwei Unbekannte einen Mann auf offener Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Link kopiert



Ein 33-Jähriger ist am Mittwochmittag in der Milchstraße in Esslingen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gegen 16.30 Uhr von zwei unbekannten Männern angesprochen und beleidigt. Einen Grund gab es dafür offenbar nicht. Als es zu einem Streitgespräch kam, wurden die Täter handgreiflich und schlugen den 33-Jährigen mit den Fäusten. Anschließend entwendeten sie verschiedene Gegenstände aus seinen Taschen und flüchteten unerkannt.