Raubüberfall in Esslingen: Mann mit Fäusten niedergeschlagen und ausgeraubt
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Die Polizei sucht zwei Jugendliche, die in Esslingen einen Raubüberfall begangen haben. Foto: Marcus Brandt/dpa

In Esslingen traktierten zwei Unbekannte einen Mann auf offener Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 33-Jähriger ist am Mittwochmittag in der Milchstraße in Esslingen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gegen 16.30 Uhr von zwei unbekannten Männern angesprochen und beleidigt. Einen Grund gab es dafür offenbar nicht. Als es zu einem Streitgespräch kam, wurden die Täter handgreiflich und schlugen den 33-Jährigen mit den Fäusten. Anschließend entwendeten sie verschiedene Gegenstände aus seinen Taschen und flüchteten unerkannt.

 

Gesuchte sollen zwischen 16 und 17 Jahre alt sein

Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Polizei zufolge war einer der Tatverdächtigen etwa 17 Jahre alt, rund 165 Zentimeter groß und hatte etwas längeres, nach hinten gegeltes Haar. Er trug eine schwarze Jacke mit unbekannter Aufschrift. Der zweite Tatverdächtige war den Angaben zufolge ebenfalls etwa 165 Zentimeter groß und ungefähr 16 Jahre alt. Er hatte dunkle kurze Haare, einen Kinnbart und trug ebenfalls eine schwarze Jacke.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ohne Erfolg. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden.

 