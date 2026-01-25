Sie gab alles, doch der Einsatz in Hippieverkleidung war erfolglos: Die Narren haben beim Rathaussturm in Renningen die Bürgermeisterin Melanie Hettmer entmachtet.
Die klassische dunkle Sonnenbrille? Benötigt Melanie Hettmer am Samstagnachmittag nicht. Die Bürgermeisterin von Renningen trägt nämlich ihre rosarote Brille. „Die kann man manchmal brauchen“, meint sie und lacht. In schwierigen Zeiten zum Beispiel. Kein einfaches Unterfangen ist auch der Rathaussturm, wo es für das Stadtoberhaupt gilt, das Rathaus vor den Narren zu verteidigen. Da ist eine rosarote Brille erst recht praktisch, wenn man das wie Melanie Hettmer als Hippie verkleidet mit weißen Blumen im Haar und pinken Ohrringen in Form des Friedenszeichens tut. Viel „Peace“ und „Love“ verteilt sie am Samstag bei Sonnenschein und bester Laune.