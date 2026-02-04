Ratgeber Schuhkauf: Warum die Schuhgröße allein nicht reicht

Die Schuhgröße ist nur ein Richtwert - und oft ein trügerischer. Studien zeigen: Breite, Volumen und sogar die Tageszeit entscheiden darüber, ob ein Schuh wirklich passt. Wer nur auf die Zahl im Karton schaut, riskiert im besten Fall Druckstellen, im schlimmsten Fall langfristige Beschwerden.
Die Schuhgröße steht groß auf dem Karton, doch sie verrät nur die halbe Wahrheit. Denn während die Zahl lediglich die Länge eines Schuhs beschreibt, unterscheiden sich Füße gleicher Länge teils erheblich - in Breite, Volumen, Spannhöhe und Vorfußform. Das zugrundeliegende Problem ist: Schuhe werden als Massenware produziert, Füße hingegen sind individuell. Eine unternehmensinterne Auswertung von Schuhcenter auf Basis von 3D-Fußanalysen dokumentiert, wie groß die Streuungen innerhalb identischer Längenklassen tatsächlich sind.