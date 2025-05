Warum Menschenbisse so gefährlich sind

6 Vorsicht vor menschlichen Gebissen: Im Colditzer Dentalmuseum (Sachsen) sind in einer Vitrine Zahnprothesen zu sehen. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Niemand wird gerne gebissen, egal ob von einem menschlichen Artgenossen, einer Katze oder einem Hund. Wenn Sie Opfer einer Beißattacke geworden sind, sollten Sie folgende Ratschläge unbedingt beherzigen.











Link kopiert



„Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können.“ Erinnern Sie sich noch an diesen legendären TV-Werbespruch? Der beherzte Biss in einen giftgrünen Apfel war in den 1980er Jahren das Markenzeichen der „blend-a-med-Zahncreme“.