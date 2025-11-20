Am Donnerstag stand bei "Wer wird Millionär?" wieder alles im Zeichen des guten Zwecks: Beim traditionellen Prominenten-Special quizzten bekannte Gesichter aus Fernsehen und Sport um die Million. Welcher Promi erspielte welche Spendensumme?
Anlässlich des 30. Spendenmarathons begrüßte Günther Jauch (69) am Donnerstagabend wieder Stars bei "Wer wird Millionär??". Im Prominenten-Special der Quizshow zur Primetime (auch bei RTL+) mussten die Gäste ihr Wissen unter Beweis stellen. Der letzte Kandidat in der Raterunde sorgte mit seinem Übermut fast für eine Blamage.