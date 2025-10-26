Rastatt: Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Die Anwohner können in Rastatt zurück in ihre Häuser: Die Fliegerbombe aus dem Weltkrieg ist erfolgreich entschärft worden.
In Rastatt ist eine amerikanische Fliegerbombe erfolgreich entschärft worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe den Blindgänger binnen einer Stunde Arbeit ohne jegliche Zwischenfälle unschädlich gemacht, teilte die Stadt am Mittag mit. Die Polizei gebe nun das Sperrgebiet wieder frei. Anwohner könnten zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Insgesamt waren rund 3.000 Menschen aus der Gefahrenzone 500 Meter rund um den Fundort evakuiert worden. Der Zugverkehr war eingestellt, der Luftraum ebenfalls gesperrt worden.