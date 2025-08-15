Rarität in Stuttgart: Speisen wie bei Freunden – georgisches Restaurant eröffnet in Zuffenhausen

Die georgische Küche ist in Stuttgart unterrepräsentiert. Eine Neueröffnung in Zuffenhausen will das ändern. Worauf sich Gäste im neuen Restaurant „Schinauri“ freuen können.
Burgerläden, Pizzaplaces und asiatische Restaurants tummeln sich zu Hauf im Kessel – die georgische Küche hingegen ist in Stuttgart eher mäßig vertreten. Ein neues Restaurant in Zuffenhausen hält dagegen. Kommenden Samstag ist Eröffnung. Im „Schinauri“ kommen neu interpretierte Speisen aus Georgien auf den Tisch. Wer steckt hinter der Neueröffnung und worauf können sich Gäste freuen?