Rarität in Stuttgart: Speisen wie bei Freunden – georgisches Restaurant eröffnet in Zuffenhausen

Die georgische Küche ist in Stuttgart unterrepräsentiert. Eine Neueröffnung in Zuffenhausen will das ändern. Worauf sich Gäste im neuen Restaurant „Schinauri“ freuen können.

Burgerläden, Pizzaplaces und asiatische Restaurants tummeln sich zu Hauf im Kessel – die georgische Küche hingegen ist in Stuttgart eher mäßig vertreten. Ein neues Restaurant in Zuffenhausen hält dagegen. Kommenden Samstag ist Eröffnung. Im „Schinauri“ kommen neu interpretierte Speisen aus Georgien auf den Tisch. Wer steckt hinter der Neueröffnung und worauf können sich Gäste freuen?

Die Geschichte des Schinauri beginnt vor Jahren in der Ukraine. Denn dort lernt Mitbegründer Lasha Mukbaniani, gebürtiger Georgier, seine heutige Ehefrau und Mitinhaberin Oksana Gonchar kennen. In Kyjiw eröffnen sie gemeinsam ihr erstes georgisches Restaurant. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs muss das Paar jedoch aus der Ukraine fliehen – und landet schließlich in Stuttgart.

Drittes georgisches Restaurant in Stuttgart

Doch das ist schon einige Zeit her. Heute ist Lasha Mukbaniani auch in der hiesigen Gastro-Szene längst kein Unbekannter mehr. Erst im Frühjahr dieses Jahres war er gemeinsam mit Nadja Prokhorenko, Inhaberin des Energetic Life Cafés, an der Eröffnung eines anderen georgischen Restaurants beteiligt – das Kartuli Eso in Heumaden. Das Schinauri in Zuffenhausen wird damit die dritte Anlaufstelle für georgische Kulinarik in Stuttgart. Lange Zeit war das Chito & Gvrito im Stuttgarter Osten ein Unikat.

Ab Samstag kann man sich auch in Zuffenhausen darauf freuen. „Der Name Schinauri meint auf Georgisch eine sehr nahestehende Person – fast wie ein Familienmitglied –, die man immer gerne empfängt“, erklärt das Gastronomenpaar. „In unserem Restaurant möchten wir genau diese Schinauri-Atmosphäre schaffen: Jeder Gast ist für uns nicht einfach ein Kunde, sondern ein lieber Freund, ein Schinauri.“

Traditionelle georgische Küche neu interpretiert

Die Speisekarte des Restaurants basiert auf der traditionelles Küche der georgischen Hauptstadt Tiflis, erweitert um eine breite Auswahl an regionalen Gerichten aus ganz Georgien. „Alle Gerichte werden frisch im Restaurant zubereitet und viele davon sind unsere eigenen, authentischen Kreationen, die auf alten Familienrezepten beruhen“, so die Gastronomen. Darunter etwa die Gerichte „Khalia“ (Kalbfleisch mit Granatapfelsaft), „Mtsvadi“ (Fleisch am Spieß, das auf dem Grill gegrillt wird), „Hinkali“ (gefüllte Teigtaschen mit würziger Fleischfüllung) und „Hachapuri“ (traditionelles georgisches Käsebrot mit knuspriger Kruste und geschmolzenem Käse). Auch Fischgerichte sowie Optionen für Vegetarier und Veganer finden sich auf der Karte.

Die traditionelle Zubereitung der Gerichte ist dem Paar wichtig. Als Lasha Mukbaniani zum ersten Mal beschloss, ein Restaurant in Kyjiw zu eröffnen, bereiste er ganz Georgien und sammelte in jeder Region Rezepte, erzählt er. „Am wichtigsten ist aber, dass meine Großmutter hervorragend kochen konnte und mir genau sie die Liebe zum guten Essen und die Aufmerksamkeit für Details in der Zubereitung beigebracht hat. Viele Rezepte habe ich von ihr bekommen“, erzählt der Gastronom.

Ins Glas kommt im Schinauri unter anderem georgischer Wein, aber auch regionale Tropfen sind vertreten. „Wir möchten lokale Weinliebhaber mit der jahrtausendealten georgischen Weintradition bekannt machen.“

„Je mehr georgische Restaurants es gibt, desto besser“

Dass es in Stuttgart nur wenige georgische Restaurants gibt, ist dem Paar bewusst. „Wir wollen nicht mit unseren georgischen Kollegen konkurrieren, je mehr georgische Restaurants es gibt, desto besser!“, erklärt Lasha Mukbaniani.

Gleichzeitig soll das Schinauri nicht einfach „nur“ ein Restaurant sein. „Unser Ziel ist es, alle mit der georgischen Kultur – Musik, Lifestyle und Traditionen – vertraut zu machen“, sagt das Paar. So ist ab September ein regelmäßiges Live-Musik-Programm geplant. Dann werden die deutsch-georgische Jazzband „The Shin“ sowie weitere Musikerinnen und Musiker zu Gast sein.

Kultur-Events und Live-Musik aus Georgien

Das Restaurant bietet Platz für 100 Gäste, bei gutem Wetter lockt eine kleine Terrasse. Im nächsten Sommer wollen die Inhaber diese noch erweitern. Good to know: Bei Schinauri wird ab 11 Uhr zudem ein Café mit eigenständiger Speisekarte sowie eine Bar betrieben.

Oksana Gonchar und Lasha Mukbaniani wünschen sich, dass das Schinauri ein Ort wird, an dem sich die Menschen sofort wie zu Hause fühlen – egal, ob sie aus Stuttgart, Tiflis oder irgendwo dazwischen kommen. „Für uns ist georgische Küche mehr als nur Essen: Sie ist Gastfreundschaft, Tradition und Lebensfreude“, sagen sie. „Wir wollen diese Kultur lebendig halten, Geschichten erzählen und unsere Gäste auf eine kleine Reise nach Georgien mitnehmen – ohne dass sie Stuttgart verlassen müssen.“

Das Restaurant eröffnet am Samstag, 16. August ab 13 Uhr im Testbetrieb. Auf der Webseite kann man sich schon jetzt einen Platz reservieren.

Schinauri Marbacher Str. 18, Stuttgart-Zuffenhausen, Restaurant: Di-Do 17-22, Fr 17-23, Sa 13-23+So 13-22 Uhr, Café-Bar: Di-So 11-23 Uhr >>>