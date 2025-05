Apache 207 kündigt neues Album an

Zwei Jahre ist sein letzter Albumerfolg her: Im August legt Erfolgsrapper Apache 207 nach und veröffentlich sein neues Album.











Apache 207 (27, „Komet“) bringt noch in diesem Sommer ein neues Album heraus. „21 Gramm“ soll die neue Platte heißen und am 29. August erscheinen, wie der Rapper bekanntgab. Viel wollte der Sänger nicht über die neue Platte verraten. „Ich kann aber so viel sagen, dass ich mich extrem freue, nach zwei Jahren schöner und harter Arbeit mein Album präsentieren zu können.“