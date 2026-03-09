Randale in Kornwestheim: 27-Jähriger wirft mit Sperrmüll und trifft ein Auto

1 Die Polizei bekam es sogar doppelt mit dem 27-Jährigen zu tun (Symbolbild). Foto: Daniel Vogl/dpa

Ein 27-Jähriger hat in Kornwestheim mit Sperrmüll um sich geworfen und ein parkendes Auto beschädigt. Ein Verwandter nahm sich schließlich des Mannes an.











Ein 27-Jähriger hat am Sonntagnachmittag im Rausch in Kornwestheim randaliert. Laut Polizei hatte der Mann gegen 15.25 Uhr einen Vorgarten in der Albstraße betreten und dort abgestellten Sperrmüll durch die Gegend geworfen. Dabei wurde unter anderem auch ein geparkter Toyota getroffen und beschädigt. Zeugen alarmierten die Polizei, bis zu deren Eintreffen hatte der 27-Jährige aber bereits das Weite gesucht.