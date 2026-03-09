Randale in Kornwestheim: 27-Jähriger wirft mit Sperrmüll und trifft ein Auto
Die Polizei bekam es sogar doppelt mit dem 27-Jährigen zu tun (Symbolbild). Foto: Daniel Vogl/dpa

Ein 27-Jähriger hat in Kornwestheim mit Sperrmüll um sich geworfen und ein parkendes Auto beschädigt. Ein Verwandter nahm sich schließlich des Mannes an.

Ein 27-Jähriger hat am Sonntagnachmittag im Rausch in Kornwestheim randaliert. Laut Polizei hatte der Mann gegen 15.25 Uhr einen Vorgarten in der Albstraße betreten und dort abgestellten Sperrmüll durch die Gegend geworfen. Dabei wurde unter anderem auch ein geparkter Toyota getroffen und beschädigt. Zeugen alarmierten die Polizei, bis zu deren Eintreffen hatte der 27-Jährige aber bereits das Weite gesucht.

 

Verwandter kümmert sich um 27-Jährigen

Aufgrund von Informationen der Zeugen traf die Polizei den 27-Jährigen schließlich in einem Nachbarhaus an. Dort wurde er festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Nach einem Alkoholtest, der einen Wert von 1,6 Promille ergab, wurde der Mann schließlich in die Obhut eines Verwandten übergeben.

Kurze Zeit später klingelte jedoch erneut das Telefon der Polizei. Der 27-Jährige war gegen 17.45 Uhr gemeinsam mit seinem Verwandten noch einmal in dem Vorgarten gesichtet worden. Letzterer erklärte, der 27-Jährige habe lediglich versucht, den Sperrmüll wieder aufzuräumen – war aber aufgrund seiner Verfassung nicht in der Lage dazu gewesen.

 