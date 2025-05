Rätsel um Eisbach-Tod einer Surferin: Im Ernstfall hat man keine Chance

Hexenverfolgung auf Papua-Neuguinea Unseliger Aberglaube: Hexenwahn früher und heute

In der katholischem Kirche hat der Monat der Weltmission begonnen – die größte katholische Solidaritätsaktion weltweit. In diesem Jahr stehen der Kampf gegen den Hexenwahn und die Klimazerstörung in Ländern des Südpazifik im Mittelpunkt. Über den Glauben an Hexen früher und heute.