Radwegenetz: Bald soll man in Herrenberg im Kreis fahren können

Bei der jüngsten Erhebung nutzten nur elf Prozent der Herrenberger das Fahrrad für den Alltag. Die Stadt will diesen Anteil auf 15 Prozent steigern – mit 181 Maßnahmen.
Mit dem Radverkehrsplan in Herrenberg sollen mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen – das ehrgeizige Ziel: Statt wie bisher elf Prozent (Stand 2016) sollen möglichst 15 Prozent der Bürgerinnen und Bürger das Rad statt andere Verkehrmittel nutzen. In konkreten Zahlen: Bis zum Jahr 2023 wird erwartet, dass es rund 5000 Radwegenutzungen pro Tag gibt.