Radverkehr in Stuttgart: Nächste Etappe für den Ausbau des Radverkehrs im Neckartal

Der zweite Bauabschnitt der Hauptradroute 2 zwischen Wangen und Hedelfingen ist abgeschlossen. Ab dem Frühjahr könnte der nächste Abschnitt im Stuttgarter Osten starten.
Es ist eine weitere Etappe hin zum erklärten Ziel der Stadtverwaltung, den Anteil des Radverkehrs in Stuttgart deutlich zu steigern. Langfristig soll dieser immerhin 25 Prozent des gesamten Verkehrs ausmachen. Der zweite von drei Abschnitten der Hauptradroute 2 zwischen den Otto-Konz-Brücken in Wangen und dem Hedelfinger Platz ist nun abgeschlossen. Rund 6,5 Millionen Euro hat die Stadt in den 1,5 Kilometer langen Abschnitt investiert.