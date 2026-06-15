Ein etwa ein Kilometer Abschnitt in der Landhausstraße soll zur ersten Fahrradstraße im Stuttgarter Osten werden. Die Stadt kann die Umsetzung nicht terminieren.
Acht Fahrradstraßen gibt es bislang in der Landeshauptstadt, durch den Stuttgarter Osten führt bislang jedoch keine. Das soll sich ändern: Knapp ein Kilometer der Landhausstraße soll umgewandelt werden. Nur wann, ist die Frage. „Ein konkreter Zeitraum für die Umsetzung lässt sich derzeit nicht benennen“, sagt Stadtsprecherin Frederike Myhsok. Von einer Realisierung im laufenden Doppelhaushalt 2026/27 – so die ursprüngliche Planung – sei voraussichtlich nicht mehr auszugehen.