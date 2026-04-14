Radtour für Kinder in Stuttgart: Kidical Mass rollt wieder durch Stuttgart – 13 Ausfahrten geplant

1 Insgesamt 13 Mal können Kinder in diesem Jahr auf abgesperrten Straßen durch Stuttgart radeln. Foto: Kidical Mass Stuttgart

Am Sonntag, 19. April, startet die Kidical Mass Stuttgart in die Saison. Zum Auftakt gibt es zwei Fahrten: durch Botnang und die Innenstadt. Höhepunkt ist die Sternfahrt am 21. Juni.











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Unter dem Motto „Straßen sind für alle da“ startet die Kidical Mass Stuttgart am Sonntag, 19. April, mit einer Doppelausfahrt in die neue Saison. Die erste Cityradtour für Kinder beginnt in diesem Jahr um 11 Uhr an der Franz-Schubert-Schule, Schumannstraße 8, in Botnang. Um 15 Uhr startet die zweite Tour dann vom Kronprinzplatz in der Innenstadt über Hauptstraßen zum „Öschi“, der Freifläche unter dem Österreichischen Platz. Um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, wird die Strecke rund um das Fahrerfeld während der Ausfahrt von der Polizei gesichert.