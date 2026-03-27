Radiosender „mundARTradio“: Ein „Urschwabe“ kämpft für die Erhaltung des Dialekts

Seit zehn Jahren betreibt Fred-Jürgen Bulach aus Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) einen rein schwäbischen Radiosender. Er sieht die Mundart in Gefahr – doch es gibt auch Hoffnung.
24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Schwäbisch pur – das gibt es nur bei Fred-Jürgen Bulach. Seit mehr als zehn Jahren betreibt er das „mundARTradio“, den ersten und bislang einzigen rein schwäbischen Radiosender. „Schwäbisch schwätza“ ist für den Sachsenheimer Herzensangelegenheit und Mission zugleich, denn er kämpft mit seinem rein digitalen Radiosender dafür, dass der Dialekt erhalten bleibt.