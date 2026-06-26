Radball 2. Bundesliga: Seeber/Schäfer wahren Chancen auf den Aufstieg

Die Gärtringer Radballer Kevin Seeber und Markus Schäfer halten den Bundesliga-Aufstieg weiter offen. Der direkte Weg ist zwar verpasst – nun wartet aber ein Halbfinalturnier.
Die Gärtringer Radballer Kevin Seeber und Markus Schäfer haben ihre Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg gewahrt. Dabei muss das RVG-Duo den Umweg über ein Halbfinalturnier am 22. August gehen, da beim Parallelspieltag in Waldrems das Team aus Darmstadt alle vier Spiele gewinnen konnte – und sich so noch an Seeber/Schäfer vorbei auf den ersten Platz schob, der direkt zur Teilnahme am Finalturnier um den Bundesliga-Aufstieg berechtigt.